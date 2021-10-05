【曱甴出沒】佛教徒母拒殺生堅持放生小強　發現阿女整死蟑螂迫唸經

▲ 有女網民在網上大呻，難以理解佛教徒母拒殺生，要堅持放生小強。

許多人見到家中出現蟑螂都大叫怕怕，生怕牠們在家中開枝散葉，一變十，十變百！有名港媽日前發帖，表示其母親是佛教徒拒殺生，要她放生蟑螂，如殺了曱甴就要她唸經，以上一切令她難以理解，不禁在網上大呻。

佛教徒媽媽不殺曱甴

該名港媽於上月在網上討論區「親子王國」，以「家有佛教徒」為題發帖，她指出其母親是佛教徒並已皈依，她明白媽媽宗教為由主張不殺生不造孽的道理，可是家中有害蟲曱甴，仍然難以理解母親堅持不殺蟑螂，而身為女兒的事主更被媽媽召喚去放生小強。

昨晚見到曱甴唔殺，下午通知我屋企出現小強。我即刻吓，屋企咁多年無曱甴，見到唔殺，一晚咁長。都唔知有無產卵？

其母親告知她是細隻小強，她以為是「德國仔」，即香港想常見的某種蟑螂，怎料事主發現是大曱甴。

剛才移開梳化吸塵見到原來係大曱甴，我即刻撲殺。屋企只有我和小朋友，硬著頭皮都要去做。

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發現整死蟑螂要唸經

港媽害怕曱甴，可是擔憂曱甴在家中開枝散葉，為了保護小朋友及家居環境，為母則強去打死小強。她有埋怨及不明白身為佛教徒的母親不去處理曱甴，平時只會驅趕曱甴，甚至視而不見當「路人甲」

明知係害蟲，都仲要放生……如果見我整死，會叫我唸經送佢走，我無宗教聽到真係反白眼。

網民深表同情

有網民一起討論，的確難以理解佛教徒母親的做法，為了尊重她的信仰，身為女兒只好配合，並做好家居清潔以防曱甴。更多網民留言︰

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該港媽表示屋企已經很多年無曱甴無蟻，那隻小強不知從哪入屋，她已封了廚房坑渠，每次煮完飯抹乾淨整個廚房，一律不留開封食物，通常買獨立包裝，用完便掉，盡量杜絕曱甴。更多專家對付蟑螂的方法見下圖︰

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責任編輯︰王明芳