【服務異常】八達通線上增值受阻疑與Apple Pay有關　八達通：轉帳已如常處理

▲ （經濟日報資料圖片）

手機八達通卡的線上增值服務今日（5日）一度失效，雖然交通和和零售支付不受影響，但有不少網民就指在增值時蒙受損失。資訊科技商會榮譽會長方保僑就估計，事件或與Apple Pay出現系統出現錯誤有關。八達通公司就事件致歉，並指客戶如曾以轉數快增值八達通卡，有關款項將如常存入八達通銀包。

有網民指八達通系統失誤致「消費券」失蹤，詳見【下一頁】

方保僑解釋指，留意到除八達通外，亦有日本網民反映Apple Pay & Wallet上的「Suica卡」和「PASMO」均出現無法增值的情況。而同時Apple Pay & Wallet亦曾在今日上午約6時半至下午約2時出現服務中斷。

▲ Apple Pay & Wallet的服務今日一度中斷。（受訪者提供圖片）

方保僑指出，「Suica卡」、「PASMO」和八達通的共通點，是它們均有採用Sony的「FeliCa」付款晶片技術。

他綜合推測指，估計是Apple Pay處理涉及「FeliCa」的交易時出現系統錯誤，令相關公司都要暫停服務進行檢測，估計涉及相關技術的支付技術亦會受影響。

八達通公司回覆查詢指，由於技術合作夥伴系統運作今早不暢順，一度未能提供手機八達通卡的電子充值服務。手機八達通卡電子增值服務現已回復正常運作。

客戶如未能成功以信用卡增值八達通卡，該金額將根據有關銀行安排，自動退回客戶之信用卡戶口。客戶如曾以轉數快增值八達通卡，該款項已儲存於客戶之八達通銀包。今次對客戶帶來不便之處，八達通深表歉意。

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責任編輯：陳梓蔚