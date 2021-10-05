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【華英重建】華英中學遭剔出重建工程名單　教育局稱將適時重新提交立會

社會 17:02 2021/10/05

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教育局表示，會適時將華英中學原址重建工程項目重新提交立法會審議。（資料圖片）

何文田名校華英中學原址重建工程原擬今年第3季展開，惟政府於5月突以未獲工務小組委員支持為由，暫撤立法會工務小組上撥款申請議程，最近更被剔出教育局正在進行的學校重置或重建工程項目名單，無法趕及在今屆會期本月底結束前重新審議。

教育局今日（5日）回覆查詢表示，局方一直與立法會議員及華英中學保持溝通，並會適時將撥款申請重新提交工務小組委員會及財委會。

局方指，自2017年7月至2021年9月底，全港共有13項公營學校重置或原址重建／擴建計劃相繼完工，共涉15間學校，另有9項正在進行的工程項目，據當局提供的工程項目名單，而華英中學的原址重建項目已被剔出。

而本周五（8日）財委會將審議其中2項學校重置項目撥款，涉及觀塘安達臣道發展區重置香港道教聯合會雲泉學校，以及在沙田火炭坳背灣街重置保良局蕭漢森小學，分別涉及費用約3.69億及3.65億。

華英重建項目撥款於今年5月突遭叫停時，當時曾有傳因建制派質疑校方涉反修例事件，亦有議員批評所涉4.7億元造價太貴，而政府曾解釋撤回議程的原因是未取得工務小組委員會支持。

回顧華英中學重建項目觸礁的昔日報道：

政府急撤回華英中學重建計劃 疑涉議員關注校長曾促擱置逃犯條例修訂，詳情即看：【下一頁】

梁美芬稱政府暫撤撥款申請前無知會 委員考慮不涉政治理由，詳情即看：【下一頁】

暫撤撥款申請免推倒重來 教育局續游說議員盼盡快重新提交立會審議，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

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