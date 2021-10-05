【火爆老師】中學生上堂喧鬧不守秩序　激嬲女老師連推6張枱壓傷學生腳

▲ 一名中學女老師因不滿學生上堂時不守秩序，突然情緒失控，推倒課室內的枱櫈。

老師在課堂上教學外，還不忘要維持秩序。台灣一名中學女老師因不滿學生上堂時不守秩序，突然情緒失控，推倒課室內的枱櫈，更不慎因此壓傷學生的腳部。女老師事後道歉，也表明會賠償受傷學生的醫藥費。

連推6張枱不慎壓傷學生

綜合台灣傳媒報道，近日台中一名中學女老師在下課時，突然連翻推倒課室內的枱櫈。從一段TikTok影片可見，當時身穿粉紅色上衣、灰色裙的女老師，在課室內瘋狂推倒枱櫈，大約推倒了約6張枱，書包、文具等雜物散滿一地。在場的學生不知所措，有些學生受驚，其中一位男學生將枱櫈搬回原位。

有關學校已得悉事件，校方指該名女老師已任職7年，一直表現良好，當日學生在課堂上喧鬧，而且不守秩序，令老師一時情緒失控，才會做出推倒枱櫈的舉動。而在事件中，一名學生的腳部被壓傷。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片：喇沙書院舊生組教練團 培育師弟做學界劍擊精英

老師向受傷學生及家長道歉

當地教育局亦有跟進事件，當局稱事發於9月13日第8堂課時，因學生上課不守秩序，老師在下課後情緒失控，推翻學生的枱櫈。該名30多歲的蔡姓女老師是事發班別的授課老師，但不是班主任，而她事後已感悔意，向受傷學生及家長道歉，並表示願意負擔醫藥費 。

校方已召開會議，加強女老師的情緒管理能力，同時成立事件處理小組，安排教務主任及輔導老師為學生輔導。教育局強調，老師上課時應保持專業，並做良好榜樣。

最新影片：辦公室OL手袋易超重孭到高低膊 骨醫教你謹慎挑選袋款擺脫背痛

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳