【聲夢傳奇】Gin Lee炎明熹師徒互相打氣　Gigi兼顧返學唱歌感辛苦

▲ Gin Lee和炎明熹師徒合作。

全新音樂直播Studio Live 《Good Vibe》首場邀得Gin Lee（李幸倪）與炎明熹（Gigi）師徒合體，此組合已吸引網民熱烈留言表示期待「雙G組合」的合作。

直播先由Gin Lee以一首《空姐》打頭陣，其後Gin更先後演唱《幸福門》、《芝麻開門》、《雙雙》等首本名曲；Gigi 則演唱王菲經典歌《容易受傷的女人》及自己出道作品《真話的清高》，全程網民反應熱烈，不斷留言洗版，激讚二人唱功並稱她們為「行走的CD」。

【聲夢傳奇】《青春本我》開鏡志偉監場 炎明熹+姚焯菲+鍾柔美鬥校服造型【多圖】

最新影片推介：Anson Lo訪問

兩師徒雖在比賽後少了時間見面，但Gin表示還是撇不掉老師身份；Gigi指Gin老師有時仍會send長文訊息關心自己，只是自己每天放學後，除了做功課還要準備工作和學唱歌練歌等，忙到有時無回覆訊息，還即席向Gin老師公開認錯。

Gin回應相當理解Gigi辛苦，還說自己的電話無論幾夜都隨時為Gigi準備好，有任何心事都可以互相傾訴，Fans均讚Gin老師真對Gigi錫到燶！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

網民集氣推合唱歌

其後二人合唱《眼淚》，Gin表示之前比賽有建議過Gigi唱此曲，今次選擇合唱《眼淚》寄意希望Gigi於個人歌唱事業能繼續成長，得到好成績；過程中即使流淚，有的都是因為得到好成績、歌曲感動人心、幸福的眼淚。

粉絲紛紛留言要求，希望師徒二人將來能推出合唱歌；亦期待Gin Lee 快快開演唱會。最後Gin以Solo版本的《日出時讓街燈安睡》為直播作結， 網民留言：「耳朵唔止懷孕，直頭生咗喇！」

最新影片推介：喇沙書院舊生組教練團 培育師弟做學界劍擊精英