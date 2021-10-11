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【世界視覺日】5旬男眼前現芝麻大小黑影　求醫後揭急性視網膜脫落

社會 00:00 2021/10/11

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

譚生（左），奧比斯義務眼科醫生李琬微（右）。（郭詩詩攝）

視網膜脫落是一種嚴重眼疾，如不及時處理可致永久失明。一名50歲的男士平日熱愛戶外活動，突然一日眼前看到有黑色塵點，數天內更變成芝麻大小，求醫後發現確診急性視網膜脫落，需要接受手術治療。眼科醫生指若無及時進行激光加固手術，有機會會造成大範圍的視網膜脫落，影響視力，建議市民有飛蚊問題應盡快求醫。

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現年50歲的譚生在前年4月底確診患有急性視網膜脫落，先後接受兩次手術，至今已回復9成視力。他本身有約300至400度近視，某日行山時，他發現自己左眼出現透明蚯蚓、黑色塵點，數量頻密，以為是休息不足，自行滴眼藥水後未有得到改善，黑色塵點更在逐漸變大至芝麻大小，並分佈在眼前不同位置，求醫後確診急性視網膜脫落。

其主診醫生、奧比斯義務眼科醫生李琬微表示，譚生的個案是因視網膜脫落而出現飛蚊問題，當時其視網膜脫落近2成，需要馬上為他進行激光加固手術，否則有機會讓玻璃體內的水分通過裂孔積聚在視網膜以下，造成大範圍的視網膜脫落，影響視力。

她又解釋其視網膜脫落的原因有可能是做運動時「太用力」而致，或是間接地因太陽紫外光加快了玻璃體退化，甚至有機會是因為「唔好彩」，坦言「年輕人如突然有飛蚊問題就應緊張一點」。

她指出，飛蚊症是因眼內透明的玻璃體中有不透明的雜質，導致患者或會看到眼前有黑影在飄動，當中有95%屬良性退化，即眼睛玻璃體退化；而餘下5%為病理性因素，即視網膜裂孔、玻璃體出血、視網膜脫落等，如沒有及時處理視網膜脫落，或會導致視網膜感光細胞受損，可造成永久失明。

她又坦言病人即使做完手術，亦會有復發的機會，建議病人要避免撞擊及劇烈運動，如玩過山車、跳水等，當再有發現飛蚊或閃光問題亦應盡快求醫。

她指飛蚊症近年有年輕化的趨勢，相信是因為都市人用眼習慣和使用電子產品日趨流行，令不少人近視加深，增加有飛蚊症的風險。40歲以上、有逾500度的深近視者、家族中有人曾患視網膜問題、眼睛受創傷或者撞擊及糖尿病患者等，均為飛蚊症者患者的高危一族，惟現時未有何眼藥水或口服藥可有效消除飛蚊症，建議市民如有飛蚊問題應盡快求醫，否則可能會有延誤治療。

每年10月第2個星期四為「世界視覺日」，而飛蚊症在近年出現年輕化的現象，背後可能是視網膜「裂孔」或「脫落」的先兆卻容易被忽視。奧比斯聯同香港眼科學會推出飛蚊症自我測試，希望提升公眾對飛蚊症的關注。立即測試：WWW.ORBIS.ORG/FLOATERSSURVEY​

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記者：郭詩詩

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