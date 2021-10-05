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【限時優惠】7-Eleven推Häagen-Dazs雪糕5天優惠　各款迷你雪糕杯$115/6杯包括全新口味

休閒消費 21:00 2021/10/05

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7-Eleven推Häagen-Dazs雪糕5天優惠！

Häagen-Dazs最新推出了全新扭紋脆脆系列，適逢7-Eleven由10月6日起一連5日推出限時雪糕優惠，買任何Häagen-Dazs 迷你雪糕杯$100/5杯，用電子優惠券加$15可買第6杯，平均$19.2一杯，大家可趁著優惠品嚐新口味雪糕了。

最新影片：喇沙書院舊生組教練團　 培育師弟做學界劍擊精英

點擊大圖了解多款雪糕口味：

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7-Eleven由10月6日早上7時起至10月10日推出Häagen-Dazs 迷你雪糕杯優惠，當中包括全新扭紋脆脆系列，全新雪糕將士多啤梨、呍呢嗱、抹茶三款經典口味，各自與朱古力口味混合，再拌入濃厚朱古力軟心醬同薄脆朱古力碎，口感層次豐富。

最新影片：辦公室OL手袋易超重孭到高低膊　骨醫教你謹慎挑選袋款擺脫背痛

電子優惠券：

電子優惠券

此外，由即日起至10月31日，於7-Eleven以PayMe消費，單一消費滿港幣10元或以上 ，即時回贈港幣3元！

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責任編輯：王芷瑩

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7－Eleven 士多啤梨 雪糕 朱古力

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