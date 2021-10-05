【限時優惠】7-Eleven推Häagen-Dazs雪糕5天優惠 各款迷你雪糕杯$115/6杯包括全新口味
休閒消費 21:00 2021/10/05
Häagen-Dazs最新推出了全新扭紋脆脆系列，適逢7-Eleven由10月6日起一連5日推出限時雪糕優惠，買任何Häagen-Dazs 迷你雪糕杯$100/5杯，用電子優惠券加$15可買第6杯，平均$19.2一杯，大家可趁著優惠品嚐新口味雪糕了。
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7-Eleven由10月6日早上7時起至10月10日推出Häagen-Dazs 迷你雪糕杯優惠，當中包括全新扭紋脆脆系列，全新雪糕將士多啤梨、呍呢嗱、抹茶三款經典口味，各自與朱古力口味混合，再拌入濃厚朱古力軟心醬同薄脆朱古力碎，口感層次豐富。
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電子優惠券：
此外，由即日起至10月31日，於7-Eleven以PayMe消費，單一消費滿港幣10元或以上 ，即時回贈港幣3元！
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責任編輯：王芷瑩