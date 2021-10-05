【勵志人生】會考幾乎科科H自言輸在起跑線　吳君如回母校分享鼓勵學生尋覓志向

▲ 吳君如日前回母校分享求學趣事。

學業成績不等於一切，吳君如近日回母校聖士提反女子中學分享求學經歷，指會考成績幾乎科科「擔梯」（拿H級成績），自言「輸在起跑線」。她憑努力在影視界有所成就，稱等了40年終能回母校分享，甚感榮幸，笑言「開心過拿金像獎最佳女主角！」。

會考成績幾乎科科H

吳君如昨日在Facebook分享，指上周回到母校聖士提反女子中學，分享讀書趣事。她提及自己參與1982年會考，成績可謂慘不忍睹，幾乎科科「擔梯」。見台下學生一臉茫然，吳君如解釋「擔梯」即是拿H級的意思。

她續指考評局隨後取消G及H的評級，認為這是一件好事，因「擔梯」讓她留了一輩子陰影。她形容自己「輸在起跑線」，走得比別人慢，等了40年終有機會回母校分享，為此感到高興，

開心過拿金像獎最佳女主角！說起都想流眼淚。

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鼓勵學生尋覓志向

學業成績差不代表人生失敗，吳君如憑努力在影視界闖出一片天，曾奪金像獎、金馬獎最佳女主角，演技備受肯定。她以自身經歷鼓勵母校學生尋覓志向、追隨夢想。

演講當日吳君如丈夫及女兒亦有出席，坐在前排聽她分享。過往吳君如不時與女兒分享人生觀，她曾接受TOPick訪問，表示在電影《媽媽的神奇小子》中飾演蘇樺偉媽媽、了解她苦盡甘來的人生之後，亦有所啟發，教導女兒明白每人有其命運：

人生有高有低才好玩，當中總有不如意事，不需太悲觀。

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責任編輯：王明芳