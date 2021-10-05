【經濟預測】香港大學預測第4季實質GDP上升6.4％　受惠於疫苗接種率及消費券

▲ 香港大學預測第4季實質GDP上升6.4％，受惠於疫苗接種率及消費券。（陳靜儀攝）

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目今天（5日）發表高頻宏觀經濟預測 ，報告預測香港今年第四季實質GDP會上升6.4％，預期2021年全年經濟增長7.2%。

研究項目指，受政府消費券計劃影響，零售業得到很大的支援，2021年8月零售業銷貨額上升10.5%，對本地需求增長提供強大動力。2021年第三季實質GDP預計按年增長6.9%，較2021年第二季的7.6%輕微減慢 。

在疫苗接種率上升及第二輪消費券計劃影響下，香港經濟增長預計持續，失業率由2021年第三季的預計4.6%下跌至第四季的4.3%。另外，報告預測因在廣 泛性經濟復甦下，香港今年第四季實質GDP會上升6.4％，預期2021年全年經濟增長7.2%。

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責任編輯：李榮忠