【海洋公園】水上樂園10月8日起提供停車場服務　$200起泊1日需出發前預約【附預約方法】

▲ 海洋公園水上樂園將於2021年10月8日開始提供停車場服務。

海洋公園水上樂園於9月21日正式開幕，為方便訪客，海洋公園水上樂園將於2021年10月8日開始提供停車場服務，訪客可於水上樂園網站預約。

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海洋公園水上樂園表示停車場只接受已成功預約之車輛停泊及不設即場排隊輪候，因此訪客需於出發前預約，確保到達時可享用停車場服務。凡未能出示有效預約登記的車輛，需於指定地點上落乘客後即時駛離。

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停車場收費每日港幣200元起

水上樂園停車場按日收費，平日及非繁忙日子每日港幣200元，星期六、星期日、公眾假期及繁忙日子每日港幣250元，車位數量有限，預約先到先得。訪客只需於水上樂園網站選擇到訪日期，並於網上繳付泊車費用全額，就可完成網上預約程序。

假若一位成人駕車使用停車場服務，再付現有最佳優惠的$320門票及$120租儲物櫃費用，未計園內飲食，至少要花費$640。

公共交通工具建議

為避免交通擠塞，海洋公園水上樂園建議訪客可乘搭公共交通工具前往水上樂園，選擇包括：

海洋公園提供之免費穿梭巴士服務（往返海洋公園正門及水上樂園，需網上預約）

城巴629號線（往返中環碼頭及水上樂園、途經海洋公園）

城巴629M號線（由水上樂園至港鐵黃竹坑站，只限回程）

專線小巴29A及29X號線（往返鴨脷洲邨及水上樂園）

專線小巴59S號線（往返香港仔東勝道及水上樂園）

的士乘客上落

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責任編輯：王芷瑩