【身心健康】醫專調查逾7成年輕醫生工作疲勞過度　逾兩成醫生出現抑鬱　

▲ 醫專一項調查發現，超過70%年輕醫生曾出現工作過度勞累的情況，逾20%受訪醫生更患出現抑鬱問題。（冼偉倫攝）

香港醫學專科學院在2019年上半年進行的一項調查發現，受訪逾500名正接受或新近完成專科培訓的本地年輕醫生中，超過70%出現工作過度勞累的情況，逾20%受訪醫生更出現抑鬱問題；醫專已將結果刊登於《香港醫學雜誌》，並發起《身心健康約章》，促進推動院士及專科培訓學員的身心健康。

醫專年輕院士分會前主席關日康領導的團隊，於2019年上半年進行《香港年輕醫生工作過度勞累和身心健康的全港橫斷面調查》，訪問514名近10年完成專科培訓的年青院士及正接受專科培訓的學員，了解其過度勞累、心理與生理健康狀況。研究根據哥本哈根疲勞量表，評分超過了50分被視為中等及高等過勞。調查發現72.6%的受訪醫生出現過勞，70.6%醫生指過勞與工作相關，55.4%醫生稱過勞與病人相關，及有分別21%及4%表示對現時工作崗位有些不滿和十分不滿，更有21%出現抑鬱。

醫專主席梁嘉傑表示，醫生的個人身心健康對提供優質醫療服務尤其重要，更與病人安全息息相關，若醫生感壓力及經常有過度疲勞，對跨專科醫療臨床實踐方面構成嚴重威脅。本地醫生過勞可能與工時長、工作量高、病人知識和期望增加等其他長期性結構問題有關，惟醫生往往「能醫不自醫」，情況令人憂慮。而本身是年青醫生的年青院士分會主席張源津表示，自己亦曾遇到過勞情況。詳情即看：【下一頁】

醫專提倡一系列措施，例如採取「ASAP」模式，即認知（Awareness）、自助（Self-Care）、求助（Ask for help）及推廣身心健康（Promotion of well-being），以及早預防和處理醫護壓力過大的早期跡象；醫專亦透過發起《身心健康約章》，推出一系列短期及長期措施，承諾加強促進醫護人員身心健康，提供精神健康培訓，並鼓勵聘用醫護人員的機構，建立同事互相支持機制，在各階層推動有效溝通渠道，以及適當調撥資源等。

另外，醫專今日亦就修例引入海外醫生表達意見，主席梁嘉傑重申，絕非反對政府引入海外醫生的政策，原則上支持措施改善香港醫療人手，只是在質與量的平衡上與政府的拿捏不一樣。他指對意見不一沒有任何負面情緒，因雙方的宗旨和立場都是希望改善香港醫療人手不足問題，希望與食物及衞生局合作，商討能確保本港醫生「質」和「量」不會有下降趨勢的方案。他又指，醫專會繼續做把關的角色，幫助政府保障引入海外醫生不會令醫生質素下降。

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記者：洪芷晴