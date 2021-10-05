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【水上樂園】周五起提供停車場服務日泊200元起　連儲物櫃及成人門票入場最少640元

社會 17:23 2021/10/05

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周五起提供停車場服務日泊200元起，連儲物櫃及成人門票入場最少640元。（陳國峰攝）

海洋今（5日）表示，水上樂園將於本周五（8日）開始提供停車場服務，訪客可於水上樂園網站預約，平日及非繁忙日子收費200元一日，周末、公眾假期及繁忙日子日租250元，換言之，連120元最低租用收費的儲物櫃及320元最低價格的門票，一位成人入場成本最少需要640元。

公園續指，由於停車場只接受已成功預約之車輛停泊及不設即場排隊輪候，訪客敬請於出發前預約，確保到達時可享用停車場服務。凡未能出示有效預約登記的車輛，需於指定地點上落乘客後即時駛離。

點擊下圖即看水上樂園設施：

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水上樂園停車場按日收費，平日及非繁忙日子每日200元，星期六、星期日、公眾假期及繁忙日子每日250元，車位供應有限，請儘早預約。

公園提醒市民，為避免交通擠塞，訪客可乘搭公共交通工具前往水上樂園，方便快捷的選擇包括：

  • 海洋公園提供之免費穿梭巴士服務（往返海洋公園正門及水上樂園，需網上預約）
  • 城巴629號線（往返中環碼頭及水上樂園、途經海洋公園）
  • 城巴629M號線（由水上樂園至港鐵黃竹坑站，只限回程）
  • 專線小巴29A及29X號線（往返鴨脷洲邨及水上樂園）
  • 專線小巴59S號線（往返香港仔東勝道及水上樂園）
  • 的士乘客上落

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記者：陳麗娜

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