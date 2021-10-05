【打擊走私】警方聯同食環署龍鼓灘反走私　搜出1,700公噸凍肉市值超過5億元

▲ 警方聯同食環署龍鼓灘反走私，搜出1,700公噸凍肉市值超過5億元。（曾秋文攝）

警方聯同食環署在過去兩日展開聯合反走私行動 ，打擊走私集團收入來源，先後在龍鼓灘一個貨櫃場搜出1,700公噸凍肉，總值超過5億元，並檢獲5艘經改裝的快艇，配備馬力300至400匹的弦外機，行動中拘捕一名貨櫃場負責人。

被捕男子姓周（44歲）涉嫌違反香港法例第132X章〈食物業規例〉中「經營無牌凍房」及 香港法例第60章 〈進出口條例 〉「為走私用而建造船隻」，據知他有黑社會背景，現正被扣留調查。

新界北總區反黑組總督察歐陽德表示， 在本月3日和4日，警方與食環署聯合行動，新界北總區反黑組探員發現有不法分子利用貨櫃場作掩飾存放走私貨物 ，情報得知是走私凍肉，集團利用有製冷功能的貨櫃存放凍肉，部分連接發電機，可存放數個月，其後會用躉船將凍肉運出公海，交給快艇走私到其他地方。

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昨日（4日）警方突擊搜查龍鼓灘下灘一個貨櫃場，警員發現場內共有200個貨櫃，當中150個有製冷功能，並在現場發現兩艘17米長的，快艇分別安裝4、5個弦外機，每個馬力350匹，相信用作走私用途。稍後拘捕貨櫃場負責人，涉案貨物仍在點算中，初步相信貨值超過5億元到，部分凍肉來自巴西和荷蘭。警方和食環署會根據香港法例第132章〈進口野味肉類家禽和蛋類規例〉檢查所有貨櫃，是否持有有效的衛生證明文件 。

另外，水警西分區助理指揮官（行動）劉家業表示， 自陸上關口封閉後海上走私有上升趨勢，走私集團以大馬力改裝快艇進行走私活動，對海上交通造成重大危險。水警港外警區在9月28日開始進行一連串反偷渡及海上安全的行動，聯同陸上警區、海關、海事處、食環署和飛行服務隊打擊海上走私活動，在本月3日和4日，水警聯同飛行服務隊在高空巡視走私黑點，在后海灣一帶有兩艘改裝大馬力走私快艇匿藏在紅樹林中。

而在今日5日上午則在大嶼山白芒發現另一艘改裝快艇，3艘快艇被拖返水警基地扣查，涉案快艇均沒有船隻號碼，船身長12至14米、闊2.5米，分別裝有9個300匹至400匹的弦外機，航速超過50海浬，涉嫌違反香港法例548章〈商船本地船隻條例〉。

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記者：曾秋文