【躍動校園】教育局推ASAP計劃鼓勵學生養成運動習慣　將舉行精英運動員分享會

▲ 教育局今日舉行ASAP計劃的啟動禮。（政府新聞處）

教育局推出「躍動校園 活力人生」計劃，（英文簡稱ASAP），即將舉辦全港學生活動、加強教師培訓，製作多元化和具趣味的學與教資源，支援學校全方位推動學生更積極和恆常參與體能活動。計劃下亦會舉辦「精英運動員分享會」，讓學生可以了解運動員的奮鬥經歷。

教育局今日（5日）舉行計劃的啟動禮，並向全港中小學及特殊學校的體育老師發通函。局長楊潤雄在啟動禮上致辭時表示，受疫情影響，學生在過去一個學年，減少運動和戶外活動的機會，反而花在網絡遊戲的時間卻多了，可能影響身心健康。有見及此，教育局推出ASAP計劃，以鼓勵同學從小保持恆常參與體能活動的習慣，並延展至成人階段。

▲ 楊潤雄。（政府新聞處）

ASAP計劃包括舉辦全港學生活動，製作多元化和具趣味的學與教資源，例如學生體能活動日誌、體能骰、體能月曆，支援學校推動學生更積極和恆常參與體能活動。教育局亦將舉辦「精英運動員分享會」，讓教師和學生了解作為運動員的苦與樂和奮鬥經歷，協助學生了解運動競賽的意義及體育精神的重要，培養堅毅、勇於面對困難等正面價值觀和態度。局方亦會舉辦比賽，例如「疫境挑戰——家居體能挑戰」、「學校體適能獎勵計劃」、「ASAP」標語創作、WhatsApp貼圖設計比賽等，並在今年的學校舞蹈節中增設「校園健康舞」比賽項目。

另外，教育局課程發展處也於今日推出「e-展館」一站式網上平台，以展現香港學生在不同範疇，包括價值觀教育、語文學習、人文教育、創造力與解難、STEM教育、藝術與文化，以及體育發展的多元學習成果，將不時公布香港學生不同比賽中的表現，又會推介各類比賽，鼓勵學校積極提名學生參與。

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責任編輯：黃悅晴