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【性侵報告】法國調查逾21萬兒童曾遭神職人員性侵　報告提出45項建議

社會 18:36 2021/10/05

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法國調查逾21萬兒童曾遭神職人員性侵。

法國教會性侵獨立調查委員會今日（5日）提交一份教會神職人員性侵兒童最新調查報告，根據初步調查，過去70年來，逾21萬名未成年人曾遭神職人員性侵。負責撰寫報告的索維指，性侵問題是系統性存在，教會對受害者漠不關心，無採取必要措施保護未成年人，令問題一直存在。

報告指，在1950年至2020年期間，有21.6萬名未成年人遭神職人員性侵，共有11萬5,000多名神職人員名列相關案件調查清單，其中約有2,900到3,200人涉案。他又稱收集了近6,500人證詞，找到2,700名遭性侵受害者，但研究指出受害人數或達到33萬人。

索維稱，兒童在天主教會環境中更容易受到性侵，估計法國至少或有1萬名兒童遭天主教神職人員或教會官員性侵，相信受性侵兒童人數比早前提出高出30多倍，在法國所有性暴力當中，教會對未成年人性侵佔近4%。另外，報告亦提出了45項建議，包括修訂教會的教規法等。

法國以至各地天主教會近年接連爆出性侵醜聞，調查委員會在2018年成立，由22名法律專家、醫生、歷史學家、社會學家和神學家組成，調查性侵兒童指控，目的是阻止神職人員再濫權等。

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記者：余思嵐

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