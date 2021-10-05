【靚太廚房】亞博大廚教煮頭抽香煎大紅花蝦　3大秘訣做出惹味家常菜

▲ 亞博大廚陳志偉師傅教大家整惹味家常菜頭抽香煎大紅花蝦。

頭抽煎大蝦是不少中菜館的人氣菜式，只需簡單幾個步驟，在家都也可輕鬆自調醬汁，煮出惹味家常菜。今集《靚太廚房》請來亞洲國際博覽館中菜副行政總廚陳志偉師傅教整頭抽香煎大紅花蝦，更分享入廚及處理蝦肉的小秘訣。

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師傅教路，要煎得香脆惹味，又保留到蝦肉的鮮甜，要小心選購蝦肉的質素，最好挑選手掌般大且肉質飽滿的大紅花蝦。要注意的是，在購買前要留意盒內有沒有曾經溶雪的跡象，如有，盒內會有溶雪的水漬，更代表蝦肉不新鮮。

▲ 頭抽香煎大紅花蝦。(湛斯雅攝)

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頭抽香煎大紅花蝦（2人份量）

材料：大紅花蝦（2隻）、乾蔥（10克）、蒜茸（10克）、蔥花（20克）

豉油汁： 頭抽 （0.5茶匙）、美極（少許）、老抽 0.5茶匙、糖 （0.5茶匙）、麻油（少許）

入廚小貼士：

1） 快速挑蝦腸

用牙籤插入蝦的尾部，一手用陰力按着蝦身，另一隻手輕輕一拉就可把整條蝦腸挑掉。如未能成功，可在蝦的背部輕輕剪一刀，在清潔蝦身時把蝦腸抽出。

2） 蝦肉煎得香脆秘訣

清洗蝦身後，先用紙巾擦掉多餘水分，再加入少許的生粉。生粉既可避免蝦身在下鍋時黏底，又可保留蝦仁內的水分，吃起來更脆口，做到外脆內嫩效果。

3） 自製醬汁技巧

避免挑選太咸的豉油，上等醬油要鮮味和香味俱全的。

同場加映：

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《澐 · NUVA》

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責任編緝：張懿慧