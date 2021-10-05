【情緒管理】教孩子控制情緒前　家長宜先學會釋放情緒

▲ 家長教孩子控制情緒前，自己也要學會釋放情緒。（iStock圖片）

我們常常都教導孩子要懂得控制情緒，但其實情緒這個問題會影響我們每一個人；要讓孩子懂得控制情緒，家長們也要好好處理自己的情緒，否則不但不能解決問題，子女更可能變成受害者。

我雖然鼓勵大家要發放正能量，但有時候也會因為情緒困擾而不開心。幸好我有很多個人興趣及方法來紓緩情緒，例如畫畫、散步、睡覺等。我很清楚自己的性格容易有情緒問題，而且可以來去無蹤，所以學會要懂得接受自己。以往當我遇到不開心時，常會找朋友傾訴，久而久之便倚賴了這種方法。雖然自己的問題解決了，但卻為他人帶來負能量。後來我也盡量減少與朋友傾訴，但不是抑壓情緒，而是選擇其他方法替代。

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身邊也有些朋友患上情緒病，要看醫生靠藥物抑制，有時候甚至不能上班。面對有情緒問題的朋友我只會聆聽，不加個人主觀意見或批評。須知道有很多人是非常需要聆聽者，尤其是小朋友，我會多花點時間去聆聽他們的事情，了解他們不開心的原因，讓他們紓緩情緒後才作出適當的教導。

現今社會強調要發放正能量，或會令有情緒問題者抑壓問題不敢與人傾訴，甚至要戴上假面具來討好大眾，這只會使情況變差。最近知道有一位藝術家朋友Soyi So，正是以「謝絕情緒潔癖」作她展出的題目。她是受情緒困擾的過來人，認為負能量需要渠道釋放，不應抑壓在心中。她以有「情緒潔癖」來形容一些人只能表現開心一面，而不會自然流露不快；她也希望家長能認清情緒問題，要勇敢表達自我最真實一面，不要因為自己有情緒問題而自責甚至感到內疚。一家人也應該互相體諒及遷就，以鼓勵孩子真實地表達自己的感受，才能解決問題。在此希望大家都多關注情緒問題。

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全文刊於《經濟日報》專欄「惜識童樂」，原題為「釋放情緒」。

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