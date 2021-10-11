【語言發展】4歲後仍咬字不清要留神　認清7大語言發展遲緩特徵【附語言發展進程表】

▲ 兒童語言發展有其漸進階梯，當年歲漸長，理解及表達能力會逐漸提升。

當子女開始牙牙學語，父母最感動的時刻必定是當他們喊出「爸爸」和「媽媽」，若孩子的語言發展較同齡兒童慢、遲遲未能學識說話，父母便會十分擔心。其實兒童語言發展有其漸進階梯，當年歲漸長，他們的理解及表達能力會逐漸提升，父母不用操之過急。

兒童語言能力 循序漸進發展

點擊以下圖片了解兒童語言發展里程碑︰

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

及早發現語言發展遲緩

然而，如果發現子女到某個年齡仍無法準確理解別人的說話、難以表達自己的想法、詞彙欠奉，又或者四歲後仍經常咬字不清，宜及早諮詢醫生及言語治療師意見，以作跟進。家長應特別留意以下７項語言發展遲緩特徵：

· 不願與他人有眼神接觸

· 對說話及聲音不感興趣或沒反應

· 無意模仿他人說話

· 歲半或以後，仍無法掌握十個單字或詞語

· 兩歲半或以後，仍不懂使用雙詞句

· 三歲後尚未能組織簡單句子，形容詞貧乏

· 在理解與表達上遜於同齡兒童，例如不明白問題、不能按指示行動、詞不達意、欠缺詞彙、句子簡單或重複、無法敍事等

如懷疑小孩的語言發展出現差距或遲緩，可先由家庭醫生或兒科專科醫生檢查，包括評估大腦發展、智力、聽力、視覺等，然後由言語治療師進行語言能力評估，並了解其健康背景、環境因素等，再作跟進。

言語治療師很多時會利用標準化評估工具，例如「雷妮氏語言發展量表」、「香港學前兒童口語（粵語）能力測試」，及透過遊戲觀察或了解小童跟父母及其他人士如何溝通，以評估其語言能力。此外，如兒童有發音問題（例如將「星星」讀成「丁丁」、「狗」說成「豆」），亦可按年齡提供合適治療。

中英夾雜有礙發展？

根據外國研究，雙語發展不會令小童語言發展遲緩。日常說話夾雜兩種或以上語言（例如廣東話及英語），對大部分小孩不會構成問題。只要有合適的環境和機會練習，讓小孩可以平日多聽多說，學以致用，從小學習及運用多於一種語言亦無不可。家長不妨多點透過親子對話、遊戲及講故事，讓小孩得以輕鬆、愉快地學習說話。

最新影片︰日練4小時車上進餐夜晚補習 16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文︰養和醫院高級言語治療師徐敏儀