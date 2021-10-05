【澳門疫情】澳門兩患者曾坐同一班巴士爆傳播　兩大群組同染Delta病毒

▲ 澳門兩宗個案曾乘坐同一班巴士，揭近日兩大群組共11人傳播途徑

澳門自9月24日起連爆12宗新冠肺炎確診個案，令個半月零確診斷纜。新增12宗個案中，除1宗由香港輸入澳門的個案外，餘下11宗牽涉金皇冠中國大酒店，以及裝修工人兩大群組，當局今（5日）就個案追蹤終有新進展，發現該11人均感染Delta變重病毒，基因排序相似度為100%，認為屬同一傳播鏈，並發現兩個群組中各1人在9月24日曾乘坐同一班次巴士，站立位置相當接近，亦曾共同觸摸同一扶手，不排除因此互相傳染。

澳門自8月4日起一直零確診，紀錄於9月24日被一宗土耳其輸入個案打破，該宗個案傳染了其所住金皇冠中國大酒店內5名員工，以及金寶來酒店1名保安，即群組累計7人，其後於10月4日再爆發4人裝修工人群組。

當局今指，從流行病學角度調查中發現，金皇冠中國大酒店群組中的第66宗，與裝修工人群組中的第74宗在9月24日曾乘坐同一班次巴士，兩人在車廂內站立位置相當接近，亦曾共同觸摸同一扶手，說明兩人在空間上及時間上有交集，不排除因此互相傳染。

▲ 當局今（5日）就個案追蹤終有新進展，發現有11人均感染Delta變重病毒，基因排序相似度為100%，認為屬同一傳播鏈

澳門近日個案詳情如下：

金皇冠中國大酒店群組

第64宗 （9月24日確診，列為 輸入個案 ）：31歲男子，土耳其籍澳門居民，由土耳其出發經新加坡轉機後於9月18日入境澳門，並入住金皇冠中國大酒店隔離，病毒量高

（9月24日確診，列為 ）：31歲男子，土耳其籍澳門居民，由土耳其出發經新加坡轉機後於9月18日入境澳門，並入住金皇冠中國大酒店隔離，病毒量高 第65宗 （9月25日確診，列為 輸入關聯個案 ）：27歲尼泊爾籍男子，居住於麻子街31號德利大廈4樓B，在金皇冠中國大酒店任職保安工作，曾到澳門多個地方

（9月25日確診，列為 ）：27歲尼泊爾籍男子，居住於麻子街31號德利大廈4樓B，在金皇冠中國大酒店任職保安工作，曾到澳門多個地方 第66宗 （9月25日確診，列為 輸入關聯個案 ）：32歲尼泊爾籍男子，於金皇冠中國大酒店任職保安，曾到澳門多個地方

（9月25日確診，列為 ）：32歲尼泊爾籍男子，於金皇冠中國大酒店任職保安，曾到澳門多個地方 第68宗 （9月27日確診，列為 輸入關聯個案 ）：26歲尼泊爾籍尼泊爾籍男子，於金皇冠中國大酒店任職保安，未曾到第67宗個案的酒店樓層工作，主要在酒店的15樓及18樓工作，但會在第65宗個案患者小休或用膳時，到10樓替更，曾於今年5月18日及6月23日在澳門接種兩劑國藥疫苗

（9月27日確診，列為 ）：26歲尼泊爾籍尼泊爾籍男子，於金皇冠中國大酒店任職保安，未曾到第67宗個案的酒店樓層工作，主要在酒店的15樓及18樓工作，但會在第65宗個案患者小休或用膳時，到10樓替更，曾於今年5月18日及6月23日在澳門接種兩劑國藥疫苗 第69宗 （9月28日確診，列為 輸入關聯個案 ）：31歲尼泊爾籍男子，在金皇冠中國大酒店10樓工作，並帶領第64宗個案進入房間；沒有在金寶來酒店工作

（9月28日確診，列為 ）：31歲尼泊爾籍男子，在金皇冠中國大酒店10樓工作，並帶領第64宗個案進入房間；沒有在金寶來酒店工作 第70宗 （9月28日確診，列為 輸入關聯個案 ）：30歲尼泊爾籍男子，在中國大酒店任職保安，與第65宗個案認識，近期曾接觸

（9月28日確診，列為 ）：30歲尼泊爾籍男子，在中國大酒店任職保安，與第65宗個案認識，近期曾接觸 第71宗（9月28日確診，列為輸入關聯個案）：38歲中國籍男子，為金寶來酒店監控室保安人員，工作期間不會接觸客人和其他酒店員工；與中國大酒店和金寶來酒店的保安使用同一更衣室

香港輸入個案

第67宗（9月27日確診，列為輸入個案）：37歲女香港居民，3月10日和4月8日接種了2劑科興疫苗，4月9日至7月10日期間曾到迪拜、埃及、克羅地亞以及黑山，9月19日由香港入境澳門，入住在金寶來酒店，病毒量非常低

裝修工人群組：

第72宗 （10月4日確診，曾列為 源頭不明個案 ）：46歲男中國籍內地僱員，在金多利花園5樓A室從事裝修的單位工作，居於珠海斗門，每日往返澳門和珠海，自9月26日回澳門後一直留在澳門，曾於9月28至29日及10月1至4日租住澳門英皇酒店、9月26至27日租住金沙酒店及於9月30日租住維多利亞酒店

（10月4日確診，曾列為 ）：46歲男中國籍內地僱員，在金多利花園5樓A室從事裝修的單位工作，居於珠海斗門，每日往返澳門和珠海，自9月26日回澳門後一直留在澳門，曾於9月28至29日及10月1至4日租住澳門英皇酒店、9月26至27日租住金沙酒店及於9月30日租住維多利亞酒店 第73宗 （10月4日確診，曾列為 源頭不明個案 ）：52歲男中國籍內地僱員，在金多利花園5樓A室從事裝修的單位工作，居於澳門祐漢新邨順利樓，為第72宗同事。

（10月4日確診，曾列為 ）：52歲男中國籍內地僱員，在金多利花園5樓A室從事裝修的單位工作，居於澳門祐漢新邨順利樓，為第72宗同事。 第74宗 （10月4日確診，曾列為 源頭不明個案 ）：40歲男性越南籍僱員，在金多利花園5樓A室從事裝修的單位工作

（10月4日確診，曾列為 ）：40歲男性越南籍僱員，在金多利花園5樓A室從事裝修的單位工作 第75宗（10月5日確診，曾列為關聯個案）：42歲女越南籍僱員，在金多利花園5樓A室從事裝修的單位工作

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記者：鄧凱文