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【金馬獎】《濁水漂流》吳鎮宇再逐影帝　林嘉欣《美國女孩》爭影后

娛樂 18:22 2021/10/05

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吳鎮宇在《濁水漂流》演露宿者。

台灣電影界一年一度的盛事，《第58屆金馬獎頒獎典禮》將於下月27日在台北國父紀念館舉行，今屆的入圍名單今日下午公布，由吳鎮宇主演港片《濁水漂流》入圍多項大獎，包括最佳劇情片、最佳男主角、最佳男女配角等。

吳鎮宇在1999年曾以《鎗火》成金馬影帝，今次他再度以《濁水漂流》入圍角逐最佳男主角。

張震憑《緝魂》入圍男主角，他表示：「緝魂的梁檢察官情感濃郁，且賦予了讓人會對生命有反思的影響，謝謝導演創造了這樣有生命力的角色讓我去詮釋，也謝謝所有合作演員及工作人員們，特別是緝魂入圍最佳影片更令我感到興奮，因為這是對我們整個團隊及我的肯定，恭喜《緝魂》。」

《美國女孩》

另外，林嘉欣有份主演的《美國女孩》，跟同片方郁婷一同入圍角逐最佳女主角。

林嘉欣向傳媒回應表示：「好多謝《美國女孩》團隊，因為有咁好嘅團隊才有咁好嘅消息。好開心入圍，好多謝和感恩。恭喜我在戲裡面的女兒芳儀（方郁婷），非常非常非常感動！非常謝謝《美國女孩》前前後後整個團隊。沒有他們就沒有機會今天收到這麼好的消息。謝謝！」

《濁水漂流》改編真人真事

《濁水漂流》以改編真人真事為題材，聚焦深水埗露宿者的真實一面，上映時受到不少好評。導演李駿碩亦有份角逐今屆金馬獎最佳導演。

《濁水漂流》

而《濁水漂流》另獲提名「最佳男配角」（謝君豪及柯煒林）、「最佳女配角」（李麗珍）、「最佳改編劇本」、「最佳攝影」、「最佳造型設計」、「最佳原創電影音樂」、「最佳原創電影歌曲 」、「最佳剪輯 」等獎，成為獎項大熱。

撰文 : TOPick柴犬出動

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