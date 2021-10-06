【膠戰S2】193+肥仔+AK+Tiger任嘉賓 岑珈其畏高Hillary懼答問題肥腸怕郁動
ViuTV全新《膠戰S2》將於10月10日（星期日）起首播，6位節目主持MIRROR成員呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）、黃正宜及徐浩昌（肥腸）正式回歸，繼續每集挑戰不同遊戲主題，並會不定時邀請嘉賓一同「派膠」。
「六膠」在今日（10月6日）齊齊現身記者會，珈其、Hillary和肥腸並一同接受TOPick訪問。
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岑：岑珈其 徐：徐浩昌 劉：劉沛蘅
記：拍畢第二季有甚麼感受？
岑：覺得開心、好玩，拍得不夠喉，想拍多點。
徐：差不多一星期拍一次，停止拍攝兩、三星期後有點掛念大家。
劉：拍攝第二季後默契多了很多，我們在第一季與第二季之間的空檔也有約岀來吃飯。
岑：真的是Family。第一季是玩Game，第二季則是玩對方。
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記：今季有甚麼嘉賓？「六膠」關係更親密？
岑：193、肥仔、AK、Tiger，之後有小薯茄的阿冰、麗英和程人富，還有三小辣和Renee。
徐：我們癲到不論有沒有Roll機也會照玩的。
劉：已經是互相傷害。很害怕的，不拍攝時也怕會否有相機在下巴底。
記：記者會上提到會再添食，有此打算嗎？
岑：不能太貪心，先多開6季。
徐：看看之後有沒有機會岀埠。
岑：鐵膽一定是我們6位，這是必然的。
徐：還有幕後團隊也是。
岑：沒錯，整件事的功勞一定不止我們6位。幕後團隊跟我們很有默契，很合拍，這是最重要的。
徐：而且他們會按著我們的特質去安排，很細心、很錫著我們。
岑：對！知道我們怕甚麼便助我們去克服他。
劉：他們真的會去試Game，關心我們的安全問題，確保是可行才讓我們去玩，很細心、貼心。
徐：懲罰時也會將幕後捉去一拼懲罰。
劉：就如跟幕後一起玩，所以很開心。
記：大家最怕甚麼？
劉：爺爺怕高。
徐：他天生離地較近，所以怕高。
岑：因為我跟地下太近，太高會不習慣。
劉：我沒事，即代表我比你高。
岑：不是，我膽小而已。
徐：我怕「郁」，即要跑便大穫了。
劉：我嘛......
岑：她怕不夠美。
劉：不會的，我都沒有形象。
岑：因為她怎樣也是美。
劉：我怕被人問問題，每逢是問問題環節便會很緊張，不懂得回答，因為我轉得很慢。
徐：是否平日用得不夠？
劉：平日從不用的。
徐：她最怕是IQ題。
劉：總之要思考的便不可，Load不到。
記者：梁樂欣