【貢獻社會】深水埗明哥義贈弱勢飯盒十多年 將獲都會大學頒授榮譽大學院士

▲ 明哥是香港著名慈善家，由10多年前起向深水埗的草根階層及露宿者義贈飯盒。

香港都會大學10月6日公布將頒授榮譽大學院士予3名傑出人士，以表揚他們的卓越成就及對社會的重大貢獻，涉及人稱「深水埗明哥」的陳灼明、著名歌手陳美齡，以及香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城，頒授典禮將於11月5日舉行。

據都大介紹，陳灼明是香港備受敬重的著名慈善家，由10多年前起向深水埗的草根階層及露宿者義贈飯盒。自15歲父親去世後，他便開始於餐廳工作；1983年開始經營北河燒臘飯店；2008年開始與香港社區組織協會合作，向深水埗貧困居民售賣平價飯票，在不同組織及機構的義工隊幫助下，每周向露宿者、長者及少數族裔派發免費飯盒；他其後於2014年成立社企「北河同行」，組織義贈食物的活動。

陳美齡則是著名歌手、哲學博士、日本大學教授及小說作家，在1978年於加拿大多倫多大學取得社會兒童心理學學士學位，並於1994年取得史丹福大學教育博士學位。

她在14歲時開展歌唱事業，並迅速在香港以至東南亞走紅，她在1972年於日本正式出道，並成為當地的人氣偶像，多年來發表過百張專輯唱片，收錄了不同語言的歌曲，並出版了逾百本書籍。她亦致力服務社群、貢獻社會。在1998年更成為首位日本聯合國兒童基金大使，自此走遍亞洲各地，並透過籌款活動、撰寫報紙及雜誌專欄等爭取兒童福利，她現為香港都會大學李嘉誠專業進修學院的榮譽顧問。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城則身兼酒店及旅遊學院酒店業、飲食業及旅遊業訓練委員會副主席，以及中華廚藝學院訓練委員會副主席等，為行內知名酒店管理業專家，帶領香港酒店業主聯會團隊進行研究，並就政策規劃發表意見，為酒店業可持續發展的宏觀政策向政府提出建議。

他亦熱心支持都大李兆基商業管理學院，在2018年促成學院與香港酒店業主聯會的合作，推出學院首個管理見習生計劃，為都大國際款待及景區管理課程學生提供酒店實習名額，儘管酒店業在疫情下面對重大挑戰，但在其支持下，學院仍能夠為學生提供一定數量的實習名額。

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責任編輯：馮琪雅