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【新冠疫苗】45人離世前14日曾打針　專家委員會未發現不尋常現象

社會 20:08 2021/10/05

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專家委員會：45人離世前14日曾打針，未發現不尋常。（陳靜儀攝）

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）今日（5日）召開會議，就45宗曾於離世前14日內接種新冠疫苗人士的死亡個案作出評估，總結當中26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為餘下19宗個案與疫苗接種沒有關聯，至今並未發現有不尋常的現象。

截至上月30日，本港有12,218人感染新冠肺炎，其中213人離世，本港市民合共接種了約868萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的巿民約449萬名。同期，衞生署共接獲6,108宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%，當中包括45宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.0005%。
　　 
另外，在2019年2月26日至9月30日期間，在30歲或以上的人口當中，有2,158人死於缺血性心臟病及有3,548人死於心臟病。2021年8月30日至9月26日期間，沒有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有106.6宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有4.3宗，這期間的整體死亡率與過去3年同期數字相若。根據上述數字，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。

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責任編輯：余思嵐

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