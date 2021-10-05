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【區議員宣誓】最後一場宣誓儀式周五舉行　屯門2名區議員表明不出席料被DQ

政治 19:02 2021/10/05

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翠興區區議員潘智鍵（左）及良景區區議員王德源（右）。（網圖）

政府將於本周五舉行最後一場區議員宣誓儀式，涉及新界西5個區議會，包括屯門、元朗、荃灣、葵青及離島，其中屯門2名區議員王德源及潘智鍵於今日表明不會出席宣誓儀式、意味二人將失去區議員資格。

已擔任良景區區議員逾5年的王德源在社交網站發文，指近年在會議室內，單以部門出席率或給區議會的回函，難以感到民意受尊重，亦難以令人信服政府看待區議會為「諮詢架構」，稱「政治環境的轉變令香港走了樣」，宣布不會出席周五的宣誓儀式。

翠興區區議員潘智鍵亦在社交網站表明不會出席宣誓儀式。他指，在這個情況下宣誓，與他參選時簽署確認書確認效忠香港特區，是兩個截然不同的處境。當時的效忠，以常識所理解的定義自然是以自己的能力使香港變得更好；如今是要支持及信奉中國憲法中訂明共產黨作為執政黨的憲制秩序。

根據《宣誓及聲明條例》，若區議員缺席宣誓，將被視為拒絕或忽略作出誓言，按照該條例，有關人士即時離任，並不獲安排重新宣誓。

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責任編輯：陳葆琳

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