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【社工註冊】政府擬下屆立法會修例　危害國安人士不能擔任註冊社工

政治 19:28 2021/10/05

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政府計劃在下屆立法會會期修例，令干犯危害國家安全人士，不能擔任註冊社工。（經濟日報資料圖片）

勞工及福利局今日向立法會提交文件指，計劃在下屆立法會會期修訂《社會工作者註冊條例》附表2，令被裁定危害國家安全罪行的人士，不能擔任或不能繼續擔任註冊社工。

根據《社會工作者註冊條例》，社工註冊局可決定，被裁定干犯刑事罪行人士，能否註冊為社工，如干犯附表2的嚴重罪行，就不能擔任或不能繼續擔任註冊社工，除非獲註冊局所有成員同意。

勞福局指，社工得到受助者信任，發揮很大的影響力，包括在國家安全方面，如果容許被裁定，干犯危害國家安全罪行人士履行社工職務，受助者利益便不獲保障，令社工專業誠信受質疑、專業形象受損，故認為必須將危害國家安全的罪行納入附表2，以彰顯罪行的嚴重性。

當局建議，將危害國家安全的罪行納入附表2，有關罪行包括但不限於港區國安法下的4項罪行，即「分裂國家」､「顛覆國家政權」､「恐怖活動」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，以及《刑事罪行條例》的「叛逆」及「煽動」罪。

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記者：陳宛彤

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