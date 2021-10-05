【覆核被拒】宣傳篩檢被指違守則　梁家騮申覆核不獲受理

▲ 申請人梁家騮申司法覆核許可不獲受理。資料圖片

立法會醫學界前議員、外科專科醫生梁家騮，於2016年透過Facebook等宣傳早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃，並向公眾提供折扣價，梁後來被醫委會指控違反專業守則，梁早前提出司法覆核，高院法官今(5日)頒下判詞拒絕申請。法官指本案涉及商業或廣告範疇，對醫生言論自由影響相對有限，醫委會亦應有更大酌情權，以決定所涉行為是否涉違反專業守則，故拒絕受理申請。



申請人為梁家騮，答辯人為醫委會。

申請人一方早前指所提供的篩檢折扣價資訊，旨在讓病人可在知悉相關資料的情況下作出決定。政府推出早期胃癌及腸癌篩檢計劃，亦為鼓勵沒有病徵的市民主動進行篩檢，申請人做法對病人不但有好處，亦有助減輕公共醫療及經濟等負擔，屬有助公眾利益的做法，認為醫委會不應以一刀切的守則對醫生作限制。



答辯人則指限制醫生作宣傳的原因，是為防止市民受折扣價影響而進行非必要的醫療服務，以及防止從事醫療專業的人過於專注在商業活動上，影響醫療質素。

法官今頒下判詞指，本案涉及言論屬商業或廣告性質，較政治言論自由低，對醫生言論自由被限制之影響亦有限。法官認為本案涉及兜攬生意的資訊，所涉指控或行為是否專業守則下所容許，醫委會應具有更大酌情權作出決定。

法官指有關專業守則已平衡了公眾利益及醫生的言論自由，加上有關議題可於紀律聆訊中處理，有需要時可透過上訴庭就決議提出上訴。法官又指申請人相隔長時間才提出申請，對答辯人亦構成不公，因此拒絕受理逾時申請司法覆核許可，頒令梁須支付訟費。

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記者：林育慧