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【食物安全】巴西急凍龍蝦尾樣本二氧化硫超標　過敏人士食用後或會頭痛氣喘

社會 19:48 2021/10/05

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巴西急凍龍蝦尾樣本二氧化硫超標。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）公布，一個預先包裝急凍龍蝦樣本的防腐劑二氧化硫含量超標，而樣本的食物標籤亦未有標明添加劑的作用類別及其名稱，籲市民應停止食用受影響批次的產品，業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

食安中心指，早前跟進宗相關事件時，從銅鑼灣一間超級市場抽取上述急凍龍蝦樣本作檢測，結果顯示，樣本含百萬分之390的二氧化硫，超出法例標準的百萬分之100。
　　     
產品詳情如下：

  • 產品名稱：Frozen Jumbo Raw Caribbean Spiny Lobster Tail 14-16oz
  • 品牌：Royal Banquet
  • 分銷商：Widetex Food Ltd
  • 產地：巴西
  • 包裝：每包一隻

食安中心已知會涉事商戶，並指令涉事商戶將受影響批次產品停售及下架。有關分銷商已按中心指示進行回收。並會知會業界，繼續跟進事件和採取適當行動。有關調查仍在繼續中。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

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