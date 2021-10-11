【專訪】年青鋼琴家黃子芳疫下攜學生辦音樂會　盼讓學生愛上音樂感受舞台樂趣

▲ 鋼琴家黃子芳與數名學生辦音樂會。（梁偉榮攝）

年青鋼琴家黃子芳踏上過很多國際舞台，但疫情下，各類演奏會被迫暫停，能讓她大展拳腳的地方就改為琴室。她的學生由5歲到70歲，由初學者至大師班，黃子芳形容自己有特別的教學方法，用熱情去感染學生，目標是發掘到有音樂天份的孩子，讓他們愛上音樂。為了讓學生受疫情影響而一切停頓的情形下不會失去目標，黃子芳邀請學生與她一起錄製師生集光碟，並於今年8月底參與音樂會。

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父母想讓子女有一技之長，學樂器是熱門選擇，而鋼琴作為樂器之王，十分受追捧。會彈鋼琴的人多，但不代表鋼琴很簡單，黃子芳說，彈鋼琴時要看兩行樂譜、雙手雙腳都要運用，而用十個指頭去表達樂曲內豐富的情感更是難上加難，可謂易學難精。黃子芳9歲開始學琴，她笑言作為演奏家自己起步晚，但幸運地遇上好老師，讓她愛上鋼琴。為踏上成為鋼琴演奏家的路，黃子芳約16歲時輟學，她指下彈出的美妙琴音傳遍世界，但疫情下演奏會等暫停，她決定重拾教鞭。

黃子芳有13年的教琴經驗，儘管近幾年都專注於自己的個人發展，但她說，一直都沒有放下對教育的熱愛。她憶述，剛開始學習鋼琴時，學校的音樂老師沒有察覺到她的音樂天份，但其恩師邱天虎就成了啟蒙，讓她不禁想，外間還有很多富天分的小朋友，沒有發揮到他們的潛能。黃子芳說，這令她感覺自己有份使命：「我希望我可以教到小朋友愛上音樂。」

▲ 黃子芳於8月底與學生一起舉行音樂會。（受訪者提供）

黃子芳說，疫情下連鋼琴考試都一度暫停，為了學生有目標、有動力繼續學習，黃子芳找來數位學生，錄製師生集光碟，參與的學生年齡最小只有5歲，黃子芳會以四手聯彈等、伴奏等方式與他們合作。「我自己是演奏家，喜歡帶學生一起去享受舞台的樂趣。」她說，學生自答應參與錄製後都會自動自覺地練習，她亦在今年8月底久違地帶着7位學生舉行音樂會。黃子芳笑言見到學生上台演奏，連呼吸都不敢，

比自己上台演奏更緊張啊！因為手在學生身上，他們的表演如何，我完全控制不到。上台的學生就如我的小朋友，好像與他們同生共死一樣。

黃子芳說，學生上台表演難免會出錯，她事前會想盡辦法與他們練習，做足準備功夫。她亦強調，從錯誤中學習十分重要，因此如果學生有出錯，不應只一味責備，而是要總結有關經驗，「是休息不夠嗎？還是看譜、練習方面有問題，有些技術未解決，每次都是同一地方出錯？應該要逐一攻破。」

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完成檢討後，黃子芳認為還有一個重要步驟，就是要教導學生面對而不是逃避：

一定要他們再上台演奏多一次同一首樂曲，否則他們一定會有陰影，哪個地方有問題，就主攻，直到彈到為止，就與人生一樣，不要將問題放着，要解決。

黃子芳對教學有自己一套哲學，例如上課時從不坐下，而是會「又叫又跳」，用熱情去帶動學生，她又說，教琴時最滿足的，就是學生由不喜歡到愛上鋼琴，

你要好熱愛自己的專業，不論是演奏還是教學，我都非常投入，要在平凡的工作中做到不平凡的成績，就要從枯燥的工作中找到意義及樂趣。

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記者：黃悅晴