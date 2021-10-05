【稅務條例】外地被動收入不徵稅或構成「雙重不徵稅」情況　港府︰明年年底前修例配合

▲ 歐盟關注在香港沒有實質經濟活動的企業無須就部分源自外地的被動收入。（資料圖片）

歐盟認為香港不就部分源自外地的被動收入徵稅，或會構成「雙重不徵稅」的情況，今日將香港列入稅務合作事宜觀察名單。港府指，已向歐盟承諾，將針對有關情況於明年年底前修訂《稅務條例》，並於2023年落實相關措施。

歐盟關注在香港沒有實質經濟活動的企業毋須就部分源自外地的被動收入，例如利息和特許權使用費繳稅，或會帶來「雙重不徵稅」的情況。特區政府徬晚發聲明，指在支持打擊跨境避稅的大原則下，願意作出配合。

政府發言人指，香港多年來採用地域來源原則徵稅，因此源自香港以外地方的利潤一般來說在香港毋須繳納利得稅。發言人強調，香港會繼續採用地域來源原則徵稅，政府亦會致力維持香港稅制簡單明確和低稅率的優勢，以保持香港營商環境的競爭力。

發言人續指，建議的修例僅針對企業利用被動收入進行跨境避稅，尤其是在香港沒有實質經濟活動的企業，對個人納稅人不會有任何影響。至於金融機構，在現行《稅務條例》下已就源自外地的利息收入繳納利得稅，因而亦不會因此增加稅務負擔。

發言人表示，香港企業不會因為香港被列入稅務合作事宜觀察名單而被歐盟成員國施以稅務抵制措施。特區政府會在修訂有關的稅務安排後，要求歐盟盡快把香港從觀察名單中剔除。

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責任編輯：陳葆琳