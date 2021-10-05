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【非法佔用】食環署警方聯手打擊店鋪阻街　共向40人發出告票

社會 21:30 2021/10/05

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食環署與警方採取聯合行動，就在公眾地方造成阻礙嚴厲執法。（新聞處提供）

食環署過去一周聯合警方在九龍城、觀塘和荃灣，打擊店鋪擺放貨物在公眾地方或馬路，共向40人發出定額罰款通知書。

食環署聯合警方6次行動，巡查荃灣楊屋道街巿一帶、九龍城土瓜灣街巿一帶及觀塘瑞和街一帶，根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章），向26名涉嫌在公眾地方造成阻礙的人士發出定額罰款通知書，並向6名違反《簡易程序治罪條例》4A條（第228章）的人士及4名妨礙清潔工作人士提出票控。

另外，署方亦就公眾地方潔淨罪行向14人發出定額罰款通知書；及就有人在公眾地方無牌販賣提出2宗檢控，共移走超過5.7公噸放在馬路上的貨品及清理近18公噸垃圾。而警方就針對在公眾地方造成阻礙發出定額罰款通知書。

署方稱，部分店鋪經營者為求方便，違法把送抵店鋪的貨物擺放在路旁甚至馬路，非法擴大經營範圍。此舉不僅非法佔用公眾地方，同時亦造成阻塞通道，還會危害道路使用者的安全，不但招致公眾投訴，也引起地區和社會的普遍關注，與警方共同合作處理店鋪違例擴展營業範圍所產生的問題。

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責任編輯：余思嵐

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