【上呼吸道感染】5間幼稚園98學童3職員染病　學校須接受醫學監察

▲ 5間幼稚園爆發上呼吸道感染。（資料圖片）

衞生防護中心今日（5日）公布，正調查5宗上呼吸道感染爆發個案，涉及5間幼稚園，共有98名2至5歲學童，及3名職員感染，學校早前已被納入強制檢測公告。

受影響學校包括位於觀塘聖公會聖巴拿巴堂幼稚園，有11男8女的3至5歲學童感染，及一名職員，最早在上月10日病發，有咳嗽、喉嚨痛、流鼻水和發燒。現時有11人已經求醫，情況穩定，無需入院。

沙田崇真會美善幼稚園（馬鞍山），有9男12女的3至5歲學童感染，最早在上月19日病發，有咳嗽、喉嚨痛、流鼻水和發燒。當中15人已經求醫，全部情況穩定，一人需入院。

九龍城聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園，有14男6女的3至5歲學童感染，最早在上月27日病發，有咳嗽和流鼻水，現時全部情況穩定，無需入院。同區保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園，有7男12女的3至5歲學童感染，及1名職員，最早在上月9日病發，有咳嗽、流鼻水和發燒。當中13人已經求醫，全部情況穩定，無需入院。

另外，深水埗香港靈糧堂秀德幼稚園（二校），有12男7女的2至5歲學童感染，及1名職員，最早在上月月20日病發，有咳嗽、喉嚨痛、流鼻水和發燒。當中7人已經求醫，全部情況穩定，無需入院。

防護中心指，考慮到新冠肺炎疫情，5間幼兒園正接受醫學監察，並早前被納入強制檢測公告，以排除感染新冠肺炎的可能性，有關幼兒園已按中心要求停課至少5日，以進行清潔及執行強制檢測公告。

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐