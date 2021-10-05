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【房屋供應】新界北擬增建1.46萬伙公屋　芬園警察訓練中心改建後供8,300伙

社會 21:26 2021/10/05

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政府擬於新界北加大力度建屋。（黃建輝攝）

新界北勢將加強發展，粉嶺芬園警務設施擬改建成萬伙住宅，連同區內多幅綠化、工業及官地將改劃建屋，共建公營房屋1.46萬伙，8年後分階段落成。

政府擬於新界北加大力度建屋，經研究後，建議於新界北4處興建公營房屋，包括粉嶺第17區、上水清曉路、上水大頭嶺以及上水彩順街。其中規模最大的粉嶺第17區地盤，現址是警務處芬園槍械訓練科，以及警察駕駛及交通訓練中心；與此同時警方正於缸瓦甫興建訓練設施，最快明年落成，可釋放部分芬園用地建屋。

新界北公營屋最新規劃
項目位置 粉嶺第17區A地盤 上水清曉路 上水大頭嶺 上水彩順街
最高住用地積比率（倍） 6.5
樓宇高度（米） 不高於170 不高於140 不高於130 不高於160
單位數目（伙） 約8,300 約620 約3,300 約2,400
可住人口 約23,500 約1,750 約8,900 約6,800
竣工時間 2030/31年後 2029/30 2032/33 2030/31

資料來源：區議會文件

規劃署建議，第17區地盤分為3區發展，其中A區興建公營房屋8,300伙，共9座樓宇最高170米，可容納人口2.35萬人。3區房屋發展將於2030/31年起分階段完成，但署方未提到警務設施的清拆時間表。連同其餘擬改建公營房屋的3幅地皮，署方擬將土地改劃用途建議提交城規會。

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而大頭嶺選址連接青山公路－古洞段，主要是棕地作業，毗鄰粉嶺高球場，將興建3,300伙公營房屋。連同其餘擬改建公營房屋的兩幅地皮，署方擬將改劃用途建議提交城規會。

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記者：吳卓峰、陳梓蔚

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