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【新冠肺炎】初步確診外傭居杏花邨第37座逾1周　10月1日及3日曾訪維園

社會 21:34 2021/10/05

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本港新冠肺炎疫情再有變數，衞生防護中心今（5日）表示，一名43歲外傭於9月25日完成強制檢疫後返回其僱主居所柴灣杏花邨第37座，昨日在醫院抽取的樣本呈陽性，對抗體亦呈陽性反應，中心將個案列作初步確診輸入個案。病人曾於10月1日及3日到訪維多利亞公園。

中心指，患者乘搭航班CX2780於9月4日從印尼抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性。她於指定檢疫設施（香港荃灣絲麗酒店）強制檢疫期間進行的五次檢測，結果亦呈陰性。

她於9月25日完成強制檢疫後返回其僱主居所柴灣杏花邨第37座。她於10月3日再自行進行檢測，結果呈不確定，隨即被送往醫院。她於10月四4日在醫院抽取的樣本呈陽性，對抗體亦呈陽性反應。中心將個案列作初步確診輸入個案。

有外傭檢疫21日後於社區確診，居於杏花邨。（資料圖片）

病人沒有出現病徵，於7月19日及8月16日於印尼接種兩劑科興。初步調查顯示，病人曾於10月1日及3日到訪維多利亞公園。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點將納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

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