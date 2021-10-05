【同心同行】中聯辦領導班子齊落區走訪住房困難市民

▲ 駱惠寧國慶前夕已落區探訪籠屋住戶。（中聯辦網站圖片）

國慶期間，中聯辦啟動「落區聆聽 同心同行」活動，在約一周的時間內，組織各級幹部員工深入基層社區，探訪了劏房住戶、過渡性房屋住戶以及公屋住戶等，了解他們實際困難，並表達中央關懷，傳遞生活信心。

自中聯辦主任駱惠寧在國慶前夕走訪「籠屋」住戶後，中聯辦領導班子成員集中走訪住房困難市民。其中，中聯辦副主任陳冬探訪了深水埗的劏房戶，聽到林女士訴說自己不幸時，陳冬鼓勵道：「再困難的問題也會有解決辦法的，要相信還是有很多人關心你。」強調中央一直很關心基層市民的生活，會竭盡全力推動解決大家的現實困難，「地區工作人員也會很好地為你服務，遇到具體的困難和問題，多跟大家說。」

中聯辦副主任尹宗華則訪問了深水埗南長街的過渡性房屋住屋劉先生，現年75歲的劉先生表示，住房的問題暫時緩解了，但過渡性房屋的續約期只有2年，到期還要再想辦法。尹宗華讓他不要擔心，有中央關心你們，特區政府也在想辦法，大家一起努力，日子一定會逐步好起來！他又說，雖然一次走訪不能解決所有問題，但可以了解基層困難，聽到真實聲音，在舉國歡度國慶的日子里，不能忘了香港基層市民。

中聯辦副主任盧新寧亦探訪了劏房住戶蘇女士，蘇女士所租的這間不到20平米的劏房，是由一套房分割出來的3間中的最大間，除了蘇女士夫婦和她一雙兒女，另外2戶還住著3個人，面積更小。廁所是沒有窗戶的「黑廁」，可以聞見樓下餐廳排上來的油煙。得知蘇女士家里有2個小朋友，盧新寧特地給他們準備了兒童口罩和兒童讀本。盧新寧更輕輕摟住小朋友感嘆，「讓孩子們在這樣的環境下生活長大，實在太對不起他們了。希望在大家的共同努力下，香港能盡快徹底告別劏房。」

中聯辦副主任何靖則探訪了華富邨的公屋戶李先生，李先生一家五口擠在20多平米的空間內，迫切希望置換公屋。何靖寬慰他說，希望他對生活保持信心，中聯辦一定會向特區政府反映他的意見。離開李先生家，何靖更立即聯系了南區民政事務專員，跟進了解李先生家置換公屋的具體情況。

而中聯辦副主任譚鐵牛則走訪了石蔭邨公屋住戶劉女士。譚鐵牛仔細問劉女士生活有哪些困難，對特區政府還有什麽要求，有什麽希望中聯辦協調解決的訴求。「希望特區政府加大對弱勢群體幫扶力度，尤其要關注傷殘人士家庭，增加傷殘津貼及縮短等候問診時間。」譚鐵牛當即表示，劉女士提出的訴求他會及時向特區政府和地區工作人員反映，爭取得到及時解決。

中聯辦副主任羅永綱則探訪逸東邨公屋住戶梁女士，羅永綱了解到，今年74歲的梁女士獨居超過10年，她說，未來的養老與醫療讓自己有很多顧慮和擔心，希望特區政府對獨居老人群體給予專門的政策，解決後顧之憂。羅永綱聽後立即表示，梁女士反映的獨居老人問題，一定會轉告給特區政府解決，同時囑咐地區幹部和工聯會骨幹要經常來看望、照顧梁女士。

另外，中聯辦秘書長王松苗則探望了住在老式公屋的熊女士一家4口，熊女士表示，兒女逐漸長大，如今他們也開始為房子發愁，更擔心下一代只能繼續住公屋。王松苗聽後表示感同身受，隨著孩子年齡的增大，調整公屋面積的訴求合情合理。

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責任編輯：林曉君