【THE大學排名】科大計算機科學升至全球第26位　理大工程排名勁升24位

▲ 香港科技大學在計算機科學及工程兩科分別排第26及28位，保持在香港排首位。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）今日（6日）最新公布「計算機科學」（Computer Science）及工程（Engineering）兩個學科的大學排名，香港科技大學在上述兩科排第26及28位，分別按年上升5位及微跌2位，保持在香港排首位，而香港理工大學在工程排名躍升24位至第51位。

THE 2022世界大學學科排名自上月起陸續揭盅，排名按教學、研究及論文引用等5個範疇、共13項指標評分，繼早前公布「臨牀與健康」及「生命科學」等4科排名，THE今再公布多兩科排名，計算機科學排名共有75個國家或地區的891間大學上榜，工程學科排名則涉及85個國家或地區的1,188間大學。

計算機科學全球排名三甲依次為英國牛津大學、美國史丹福大學及美國麻省理工學院；本港有6間大學上榜，科大排第26位，按年上升5位，中大亦升4位至第39位，港大則跌2位至第41位。

工程學科三甲則由美國哈佛大學、美國史丹福大學及美國加州大學柏克萊分校佔據；本港5間大學之中，科大微跌2位至第28位，港大排名維持第42位，理大則大幅躍升24位至第51位。

同場加映：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅