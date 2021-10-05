【兩地通關】唐英年倡大灣區為通關先行先試區　建立有效熔斷機制讓國家放心

▲ 全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年。（資料圖片）

全國政協常委唐英年表示，香港需要進一步加強「內防擴散」及「外防輸入」的防疫抗疫措施，並盡快推出「港版健康碼」，同時就通關建立有效熔斷機制，令國家放心與香港逐步重新通關。

唐英年指，在疫情不能與內地通關下，香港社會已經逐漸呈現衰弱。在2019年，往來香港與內地的人次有1.6億，但2020年卻僅有1200萬，跌幅達92.5%。從事兩地的旅遊業及運輸業的工人生計無望，兩地分隔亦同時衍生不少社會家庭問題。同時，兩地不能通關亦對香港在大灣區的發展及融入國家發展大局構成阻礙。

唐英年認為，可透過「先行先試」方式，以公務和商務需求及人道關懷優先，實現兩地有序的重新通關。他舉例指，現時不少中港家庭分隔兩地近兩年，國家可考慮批准特定群組，例如已打兩針及持陰性檢測的香港居民，擁有一次免檢疫的探親機會，返回大灣區與家人團聚。

他續指，國家正積極推動粵港澳大灣區的發展與合作，通關安排可以大灣區為先行先試區，再逐步擴至其他城市。而在商務安排方面，唐英年認為於計劃初期，可實施較嚴格的閉環管理，限制以特定交通工具及在某些區域內活動。

唐英年表示，國家一直關顧香港，聽取市民聲音。而香港從來都是國家資產，不是負債，只要兩地的防疫抗疫制度接軌，定可實現盡早通關，解決當前香港在疫情下的困難。

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責任編輯：陳葆琳