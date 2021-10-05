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【強制檢測】14個地點須強檢　包括杏花邨第37座及維多利亞公園

社會 23:13 2021/10/05

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政府今日（5日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處14個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，因應1宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有2個指明地方被納入強制檢測公告，另由於12間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。

於病毒潛伏期間初步確診輸入個案曾到訪以下地方

任何在9月25日至10月5日期間曾身處以下超過2小時的市民，須於10月7日或之前接受檢測。受檢人士若在10月3日至10月5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 柴灣杏花邨37座超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）

任何在10月1日及10月3日下午1時至下午5時期間曾身處以下的市民，須於10月7日或之前接受檢測。受檢人士若在10月3日至10月5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 銅鑼灣興發街1號維多利亞公園（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客）

幼兒園

任何在9月22日至10月5日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於10月7日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於10月9日或之前交回已採樣本的檢 測樣本收集瓶。受檢人士若在10月3日至10月5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 中華基督教會全完幼稚園 -- 葵涌邨葵涌商場3樓平台4號單位
  • 基督教宣道會海怡幼兒學校 -- 鴨脷洲海怡半島第4期第29座高層地面
  • 匡智松嶺第二校 -- 大埔南坑頌雅路松嶺村
  • 東華三院廖烈武伉儷兒童發展中心 -- 天水圍天晴邨社區綜合服務大樓3樓302室
  • 保良局易桂芳幼稚園 -- 屯門翠林花園第2層
  • 鑽石山靈糧幼稚園 -- 鑽石山龍蟠街3號星河明居平台2樓
  • 鄰舍輔導會東欣幼兒園 -- 東涌映灣園第15座1樓
  • 天后中英文幼稚園 -- 屯門大興邨興盛樓地下及2樓
  • 東華三院王胡麗明幼稚園 -- 葵涌石籬二邨石富樓地下
  • 明雅中英文幼稚園 -- 大埔新興花園地下
  • 卓基英文學校暨幼稚園 -- 堅尼地城西環邨東苑台地下及閣樓KG01號舖

學校

9月22日至10月5日期間曾身處任何下列指明級別學生的指明學校老師 （包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於10月7日或之前接受檢測。受檢人士若在10月3日至10月5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 路德會救主學校一年級 -- 九龍深水埗大埔道288號

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

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