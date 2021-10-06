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【港區國安法】消息指：國安法指定法官總裁判官蘇惠德入院　司法機構確認正放病假

社會 00:19 2021/10/06

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消息指國安法指定法官總裁判官蘇惠德入院。資料圖片

曾處理多宗涉及《港區國安法》案件的國安法指定法官、總裁判官蘇惠德，消息指他早前入院。司法機構發言人表示，基於私隱理由，不會評論個別法官的健康狀況，但確認總裁判官蘇惠德正放取病假，目前由主任裁判官羅德泉署理其職務。

司法機構發言人晚上回覆Topick記者查詢時表示，總裁判官蘇惠德現正放取病假，目前由主任裁判官羅德泉署理其職務。 基於私隱理由，司法機構不評論個別法官的健康狀況。 

國安法指定法官、總裁判官蘇惠德主要於西九龍裁判法院處理提堂案件，包括多宗涉違《港區國安法》案件，當中47名民主派人士初選案於3月初提堂時，總裁判官蘇惠德以馬拉松式處理各被告申請至凌晨時分，最終批准15人保釋，律政司隨即就其中11人保釋決定向高院申請覆核。

至於已停刊的《蘋果日報》3間公司及多名前高層，早前被控涉串謀勾結外國或境外勢力，案件提堂時均由總裁判官蘇惠德處理。惟兩宗案件於9月底再提訊時，則改由另1名《港區國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉處理。

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記者：林育慧

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