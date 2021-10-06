【施政報告】消息：東鐵綫加設白石角站　土地房屋為重中之重

▲ 消息：東鐵綫加設白石角站，土地房屋為重中之重。（資料圖片）

今天（6日）行政長官林鄭月娥將公布任期內最後一份施政報告，其中林鄭月娥昨日行會前記者會表示土地房屋是重中之重，焦點是政府多管齊下，釋放整個新界北部大量土地。據悉，東鐵也會加設白石角站，直通科學園。

據知，施政報告重新檢視新界北土地，即由打鼓嶺到洪水橋、屯門等，不再限於原先佔地約2,400公頃的6個新發展區，把發展目光大幅擴大。為釋放新界北發展潛力，報告多管齊下的方法，包括：降低原居民祖堂地出售門檻、釋放部分濕地建屋、提高發展區的地積比、落實龍鼓灘填海等。另一個重要的長遠土地供應來源，自然是中部水域人工島的「明日大嶼」填海計劃。

重整交通網絡，也是開發新市鎮的重要一環。施政報告將研究，興建跨境鐵路，連接洪水橋與深圳前海，以配合前海擴區後，來往兩地人流大增的需求，以最方便、最快及最環保方式貫穿兩地，有助形成「南金融，北創科」的格局，以配合中央粵港澳大灣區國策。

報告將提出，改善新界東西鐵路網絡，包括東鐵加設白石角站，直通科學園。

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責任編輯：傅流螢