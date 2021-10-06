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【2021萬聖節】走入糖街製片廠喪玩驚心密室逃脫　香港朗廷酒店推萬聖節staycation【內附連結】

休閒消費 09:37 2021/10/06

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

香港朗廷酒店推萬聖節staycation，歎「鬼同你食」萬聖節晚餐，走入糖街製片廠喪玩驚心密室逃脫。

萬聖節玩甚麼？巴士探靈團？海洋公園哈佬喂？仲有一個選擇，去酒店staycation玩密室逃脫，香港朗廷酒店在今年萬聖節期間，推出最驚心動魄的萬聖節密室逃脫住宿套餐及萬聖節晚餐，俾大家齊齊過一個難忘又恐怖的萬聖節。

「WE嘩鬼叫」萬聖節密室逃脫住宿套餐

今個萬聖節齊齊投入最驚心動魄的玩樂住宿體驗。釋放你內心深處的魔鬼，面對令人喘不過氣來的恐懼，與好友一同進入「糖街製片廠」的《逃出劏房》密室逃脫電影體驗館。

當晚，你更可於Artesian酒吧享受萬聖節主題雞尾酒，以及Main St. Deli的「鬼同你食」萬聖節晚餐，晚餐亮點有恐怖眼球雞肉粟米餅、血腥手指熱狗、豬肋骨與香腸、喪屍眼球巴伐利亞奶油、墳墓杯子蛋糕。住宿套餐包括「糖街製片廠」的《逃出劏房》電影體驗館門票兩張、雙人每日早餐、雙人雞尾酒和雙人晚餐。

住宿套餐由1,848*港元起，只適用於2021年10月14至16日、22至23日，以及29至31日入住。

套餐包括：每日自助早餐、「糖街製片廠」的《逃出劏房》電影體驗館門票2張、於Bostonian Seafood & Grill 享受雙人「鬼同你食」萬聖節晚餐（查看餐單）、於Artesian酒吧享受雙人萬聖節主題雞尾酒

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「糖街製片廠」的《逃出劏房》電影體驗館簡介

睇戲未夠？仲要玩埋先夠入戲！超貼地呈獻港式納米電影體驗館，破解謎題，才能有機會逃出密室，玩完再送港式特飲俾你回回氣！親身走入電影100%還原度之猛鬼劏房，感受香港恐怖過鬼嘅土地供應問題，同時根據被劏房漏煤氣慘遭毒死既小亡魂「強仔」生前留低之線索一步步逃生，場景及內容貼地到包保香港人都通通迷失於電影與現實之間。

「鬼同你食」萬聖節晚餐及萬聖節主題雞尾酒

於萬聖節品嚐令人毛骨悚然的最新菜單，享受Main St. Deli的「鬼同你食」萬聖節晚餐。晚餐亮點包括恐怖眼球雞肉粟米餅、血腥手指熱狗、豬肋骨與香腸、喪屍眼球巴伐利亞奶油、墳墓杯子蛋糕（查看餐單）。Artesian酒吧更推出萬聖節主題雞尾酒。

晚餐供應期：2021年10月14至16日、22至23日及29至31日，價錢為508*港元（二人份）。

*另收取加一服務費

編輯：葉翠華

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