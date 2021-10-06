【施政報告2021】林鄭提出建設香港北部為宜居宜業宜遊都會區　設國際創新科技中心

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，宣布提出建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地，涉及面積達300平方公里，覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶及更縱深的腹地。

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林鄭指，北部都會區包括元朗區和北區兩個地方行政區，涉及天水圍、元朗及粉嶺╱上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有六個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村、元朗南、新田╱落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮，涉及多達七個跨境陸路口岸。

為配合北部都會區 當局將北環線古洞站接駁羅湖、文錦渡一帶。詳情即看：【下一頁】

另外，北部都會區將建設國際創新科技中心，並營造「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的獨特都會景觀。而支撐着香港作為國際金融中心的維港都會區亦會擴大至包括「明日大嶼願景」的交椅洲人工島填海。

她強調都會區不是指一個有法定地位或規範，以行政界線所劃定的區域，而是因地理特徵、經濟功能、生態環境、交通聯繫及發展政策等因素的相互作用所形成的一個具規模的城市空間。《北部都會區發展策略》今日將會同步公布，詳細介紹都會區的規劃背景、總體原則、目標和行動綱領，讓社會各界進行討論，並發表意見。

冀構建新田科技城等創科設施 為北部都會區達致職住平衡。詳情即看：【下一頁】

她表示，《發展策略》建議可藉此契機提升洪水橋╱厦村為新界北現代服務業中心，並在與前海隔灣呼應的流浮山建設具規模、地標性的創科設施，為北部都會區提供大量就業機會；另建議制訂明確政策及行政指引，盡量把「無地域限制、帶動就業機會」的政府設施及寫字樓遷往北部都會區。

至於增加房屋用地方面，她提到目前在北部都會區內的多個已規劃或規劃中的發展項目，預計可提供約35萬個住宅單位；北部都會區可額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，估計可提供的住宅單位為約16.5萬至18.6萬個。

連同元朗區和北區現有的39萬個住宅單位，整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個，一共可容納約250萬人居住；而都會區內的職位數目亦將由現在的11.6萬個，大幅增加至約65萬個，包括15萬個為創科產業的相關職位。

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記者：郭詩詩