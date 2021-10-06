【施政報告2021】政府擬明年下半年合拼普通及高額長生津　到校訓練特殊兒童名額下學年增至1萬個

▲ 港府會在明年下半年合併普通及高額長生津，劃一採用普通津貼較寬鬆的資產上限。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，將扶貧策略主要分為四方面，包括繼續以綜援、長生津等現金福利協助有需要長者脫貧；另研究把「廣東院舍住宿照顧服務計劃」擴展至其他在大灣區內地城市符合資格的安老院，以及放寬長生津和高齡津貼須連續居港一年的申請規定。

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林鄭月娥指，政府未來的扶貧策略主要會有四方面，首先會繼續以綜援、長生津等現金福利協助有需要長者脫貧。港府會在明年下半年合併普通及高額長生津，劃一採用普通津貼較寬鬆的資產上限，而合資格申請人將領取高額津貼。

另外，港府會繼續發展經濟，提供培訓和再培訓，鼓勵就業，並以職津為較低收入的在職住戶，特別是育有兒童的住戶，提供財政支援；全力加快興建公屋，增建過渡性房屋和為輪候超過三年的合資格公屋申請住戶提供現金津貼。

此以，港府會加強強積金的退休保障功能，其首要工作是在下一個立法年度修例落實取消「對沖」，並亦會透過全力推行「積金易」平台以減低強積金的管理成本，並落實為低收入僱員代供強積金；另會進一步探討如何更好鼓勵巿民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金，為長者提供穩定收入。

在安老和康復服務方面，她指出本屆政府亦大幅把安老服務的經常開支增加了85%，康復服務的開支增長亦有66%。未來港府會繼續增加日間護理和居家照顧服務，讓長者和殘疾人士可以居家安老和與家人同住。為便利長者在內地養老，政府會研究把「廣東院舍住宿照顧服務計劃」擴展至其他在大灣區內地城市符合資格的安老院，以及放寬長生津和高齡津貼須連續居港一年的申請規定。

愛護兒童政策

當局早前已相繼落實多項加強幼兒照顧服務的措施，包括將資助幼兒服務規劃標準納入《香港規劃標準與準則》、增加幼兒服務名額、推出「幼兒中心家長津貼」，以及恆常化「課餘託管收費減免計劃」的改善措施。

林鄭月娥指，來年的兒童工作有兩個重點。第一，為讓虐兒悲劇不再發生，經早前諮詢持份者後，當局正擬訂立法建議，建立強制舉報虐兒個案的機制，同時加強有關專業工作者識別虐兒的培訓，目標是盡快將法例提交予新一屆立法會審議。第二，當局會將「到校學前康復服務」的名額由今年的9,000個，進一步在2022/23學年增至10,000個。隨着服務名額逐步增加，她期望實現「零輪候」的政策目標。

勞工福利

本屆政府竭力回應勞工界多年的訴求，分別把法定產假增至14星期，並由政府補貼額外4星期的產假薪酬；把法定假日由明年起逐步增至17天，與公眾假期看齊；以及果斷地取消強積金「對沖」安排。當局將於下一個立法年度向立法會提交取消「對沖」的條例草案，並強調非常重視職業安全與健康，現正準備修例提高罰則，並於明年推出「工傷僱員復康先導計劃」，協助工傷僱員盡早康復並重投工作。

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記者：郭詩詩