【施政報告2021】港府大力推動生命健康科技　已要求食衞局醫管局等配合

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，為回應《十四五規劃綱要》提出瞄準生命健康等前沿領域，她建議在河套地區港深創科園內設立「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」。

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她表示，本港擁有發展為環球科研合作中心的紮實根基，旗艦項目「InnoHK創新香港研發平台」已成功招攬了28所由世界級的大學和科研機構與本地大學合作的研發實驗室。

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《十四五規劃綱要》提出瞄準生命健康等前沿領域，她認為本港應回應「國家所需」，更好發揮香港在生命健康科技的優勢，又指出本港設有獲國家藥品監督管理局承認的臨床試驗基地，其符合臨床試驗相關標準要求的數據，亦廣泛獲美國及歐盟的有關機構承認，故建議在河套地區港深創科園內設立「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」，以「InnoHK創新香港研發平台」16所與生命健康相關的實驗室及8所與生命健康相關的國家重點實驗室為基礎，聚焦生命健康領域的科研工作。

她認為要大力推動生命健康科技，臨床數據、臨床試驗、藥物註冊等配套不可或缺，已要求食物及衞生局、醫院管理局和衞生署全面檢視現行做法，作出配合。

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記者：郭詩詩