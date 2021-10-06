【施政報告2021】林鄭月娥總結施政報告一度哽咽　指施政報告展示新氣象【不斷更新】

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，土地房屋是重中之重，焦點是政府多管齊下，釋放整個新界北部大量土地，東鐵也會加設白石角站，直通科學園。TOPick會緊貼《施政報告》，不斷更新重點政策及措施。

【13：19】

林鄭月娥完成朗讀施政報告，共用2小時19分鐘。

【13：14】

林鄭月娥進行總結，提及自己41年前離開大學校園，踏入政府以來，一直堅信憑着為民服務的理念和積極有為的作風，就可以在政治體制內建設更公平、更仁愛的香港社會。他指，有幸參與香港順利回歸祖國；回歸後又在不同工作崗位貫徹落實「一國兩制」，確保香港長期繁榮穩定。

林鄭月娥哽咽含淚答謝家人無限支持 擔任行政長官深感任重道遠。詳情即看：【下一頁】

四年多前就任特區行政長官，深感任重道遠，既是我公務生涯內最大的榮耀，也迎來了人生中最大的挑戰。

她續指，上任不到兩年，就因「修例風波」、社會暴亂、外部勢力不停粗暴地干預香港事務、新冠疫情衝擊，而承受前所未有的巨大壓力。

支撐着我排除萬難的動力，來自中央永遠是特區堅強後盾的諄諄囑咐、我在就職時承諾為香港市民一直護航的不變初心和家人的無限信任及默默支持。今天，香港在國家安全和選舉制度雙重保障下，已回到「一國兩制」的正確軌道，

我比任何時候都對香港更有信心、更肯定香港可以融入國家發展大局，在國家邁向第二個百年奮鬥目標的進程中，發揮不可替代的作用，當然亦更期盼我們可以培育有國家觀念、香港情懷、對社會有承擔的新一代，薪火相傳。

【13：00】

林鄭月娥講到教育方面的工作，提及少數學生被誤導和激化參加違法行為，甚至參與組織極端的政治活動，強調須關心下一代的國家觀念、價值觀和公民責任心。她提到，為建立學生正面價值觀和態度，教育局近年透過「優質教育基金」設立撥款計劃，支援學校推展價值觀教育，幫助學生積極面對逆境，建立正向思維。

她續指，針對網絡假資訊的不良影響，政府加強培養師生媒體和資訊素養，並善用「優質教育基金」支援學校推動媒體和資訊素養教育、教導學生辨別資訊真偽、建立慎思明辨的能力、鞏固價值觀教育。

她期盼教師團隊履行春風化雨、作育英才的使命，並按社會發展和對人才的需求，裝備自己，在基礎教育上為學生打好學習的根基，包括語文及閱讀能力、創新思維和對科學的興趣。

她建議「研究配對補助金計劃」延長兩年，讓工商界能繼續善用計劃支持高等教育界的研究工作。

優秀人才入境計劃年度配額倍增至4千個 擴闊香港人才清單涵蓋領域。詳情即看：【下一頁】

【12：55】

林鄭月娥提到，公營醫療系統須在多個範疇作出改善，以應對人口老化對醫療服務帶來的挑戰。她指，政府就過去21個月的抗疫經驗作階段性總結，並考慮加強衞生署在制訂和實施公共衞生策略、監管和促進醫療科技及藥物研發等方面的核心功能，以提升該部門在應對未來社會和公共衞生發展的能力。

研修改法例免醫生轉介接受物理治療等醫療專業服務 探討未有法定註冊制度的專職醫療人員引入法定註冊制度。詳情即看：【下一頁】

【12：50】

就扶貧工作方面，林鄭月娥提到，鑑於經濟前景充滿變數和嚴重的財政赤字，未來一年政府會集中推行已規劃的政策措施，並不時檢視成效，確保能惠澤有需要的巿民。

政府擬明年下半年合拼普通及高額長生津 放寬長生津須在港居滿一年要求。詳情即看：【下一頁】

她表示，政府未來的扶貧策略主要會有四方面，包括繼續以綜援、長生津等現金福利協助有需要長者脫貧；繼續發展經濟，提供培訓和再培訓，鼓勵就業，並以職津為較低收入的在職住戶，特別是育有兒童的住戶，提供財政支援；全力加快興建公屋，增建過渡性房屋和為輪候超過三年的合資格公屋申請住戶提供現金津貼；以及加強強積金的退休保障功能；另會進一步探討如何更好鼓勵巿民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金，為長者提供穩定收入。

就安老服務方面，林鄭月娥表示政府將按照多管齊下的策略增加院舍服務在短、中、長期的供應，另會會繼續增加日間護理和居家照顧服務。

就兒童方面，林鄭月娥表示來年兒童工作有兩個重點，包括建立強制舉報虐兒個案的機制及將「到校學前康復服務」的名額由今年的9,000個，進一步在2022/23學年增至10,000個。

【12：43】

就東奧香港運動員取得佳績，為進一步支持精英體育發展，林鄭月娥表示體院新設施大樓可爭取在2024年中完成工程；政府亦會與「香港賽馬會慈善信託基金」共同斥資設立3億元的特別資助計劃，透過運動科學及運動醫學研究提升運動員在國際賽事中的競爭力。

她亦表示，將增撥資源擴展計劃，目標是在五年內將參與計劃的退役運動員人數增加一倍，為運動員退役後提供更多轉型機會。

【12：40】

林鄭月娥提到智慧城市，政府會多方位推動5G發展，包括推出更多5G頻譜於本月底拍賣，在速度、容量和覆蓋等方面滿足各種5G服務需要；亦會通過「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，資助更多行業採納5G創新應用，包括遙距醫療、遙距維修支援、實時工地安全監測等，提升效率和生產力。

她亦提到，運輸署將於明年底開始逐步在政府收費隧道及青沙管制區實施不停車繳費，既便利駕駛人士，亦可改善隧道交通。七個自動泊車系統項目當中，位於荃灣及大埔的項目將分別於今明兩年投入服務。

【12：37】

林鄭月娥表示，會加快市區更新，包括在合適重建項目試行轉移地積比、街道整合等規劃手段。她表示，措施亦適用於私人主導的重建項目，並在合適情況下在其他地區採用。

她指，會邀請市建局在荃灣和深水埗舊區開展同樣的地區規劃研究，以確定更新這兩個舊區的方案。另外，政府會研究降低《土地（為重新發展而強制售賣）條例》下的強拍門檻，以加快舊樓重建。

【12：30】

林鄭月娥提到要建設宜居城市，預告環境局局長即將公布《香港氣候行動藍圖2050》，並提到會定下更進取的減碳排放策略和措施，以邁向碳中和，並加強減碳中期目標，力爭在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半。

她亦提到，立法會於今年8月通過都市固體廢物收費的條例，是香港減廢工作的重要里程碑。政府會開展落實垃圾收費的籌備工作，包括加強對社區資源回收的支援，增加社區回收網絡的回收點及提高服務實益，並善用智能技術。

【12：25】

林鄭月娥表示，同步推進多個新界新發展區項目以及東涌東填海工程，另將積極推進交椅洲人工島填海工程和新界北多個發展區的相關研究，並預告發展局局長稍後將發表《香港2030+》的最終報告。她指，最終的估算顯示，香港由2019至2048年的土地短缺約為3,000公頃。透過成功推動各項新發展區及填海項目，以及推展北部都會區，政府有信心會在中長期找到所欠缺的土地。

她表示，將會採取多方面措施，包括進一步檢視「綠化地帶」；釋放新界祖堂地；延伸補地價標準化至新界土地；放寬舊工廈重建地積比率；免收整幢改裝的地契豁免書費用及「土地共享先導計劃」延長至2024年10月。她強調，會精簡程序，發展局正領導相關部門，致力壓縮土地開發流程；同時已要求發展局更徹底、更全面檢視現行城規、環境影響評估、收地和道路工程的相關法定程序以及行政安排，計劃明年上半年向立法會和其他持份者提出建議和聽取意見，並爭取於年內提出條例修訂草案。

【12：15】

林鄭月娥講及增加房屋及土地供應，強調讓市民安居是她的房屋政策首要目標。她表示，已覓得約350公頃土地，可興建約33萬個公營房屋單位，比去年公布的數字略高，足以滿足該十年期預計的30.1萬個公營房屋單位的需求。運房局會於今年底發表的《長遠房屋策略》2021年周年進度報告中交代詳情。。

政府未來10年覓350公頃土地可建33萬公屋 將增加過渡性房屋至2萬個。詳情即看：【下一頁】

私營房屋方面，包括鐵路物業發展，她表示會爭取未來十年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建約10萬個單位的用地。數字並未計及市區重建局（市建局）項目和其他私人土地發展項目。加上政府決心進一步精簡土地發展的程序，

另一方面，她重申不會輕言重推「租者置其屋」，邀請房委會研究在合適條件下重建西環邨及馬頭圍邨，並在發展局的配合下爭取把周邊土地納入重建地盤。

她亦表示，將增建過渡性房屋╴同時建議再額外提供5,000個單位，令整體供應在未來幾年可增至2萬個，並將相關資助計劃的資助額增至116億元。此外，在現金津貼試行計劃下，截至8月底，我們已向約3萬個合資格的一般公屋申請住戶派發津貼，佔已接獲的合資格申請約5成。若獲立法會通過，「劏房」租務管制條例會於明年1月生效，為「劏房」租客提供合理及有效保障。

【12：10】

林鄭月娥表示會持續投資基建，提升香港競爭力，亦會把基建投資作為刺激經濟逆周期的主要措施。本立法年度財務委員會已批核的基本工程撥款高達破紀錄的2,200億元，預計未來數年政府在基本工程開支每年將超過1,000億元。

她亦表示，縱然受疫情影響，和部分西方媒體對香港情況的偏頗報道，香港的營商環境並無受損，她強調會繼續維護香港營商環境，同時加強與內地聯繫推廣香港，以及聯繫在內地學習、就業和居住的港人等。她已要求政制及內地事務局稍後重新檢視內地辦事處的角色及工作成效，並研究是否有需要為它們重新命名，以更好反映其廣泛職能。

【12：06】

林鄭月娥談及，香港要發展成中外文化藝術交流中心，將循五大方向落實香港的新文化定位，包括建立世界級的文化設施和多元文化空間；加強與海外藝術文化機構的關係；加強與內地的文化交流合作；善用科技及培育人才。另外，她表示特區政府亦會強化知識產權制度，以及加強推廣、教育和對外合作。

【11：52】

林鄭月娥表示，科學園的擴展工程正全速進行，並指改善白石角和科學園一帶的公共交通接駁。詳情即看：【下一頁】

她表示，政府會邀請港鐵，研究以現時位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園╱白石角車站，並按教大早前要求重置運動中心到大學本部附近的地點，方便同學使用。政府亦會善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位、商舖和公共設施。

另外，她預告港府正研究加快位於落馬洲河套地區的港深創科園建造工程，並會持續從基建、人才、資金、技術及科研五大方面推動「再工業化」。

【11：50】

林鄭月娥提及經濟方面工作，指隨着《香港國安法》實施和完善特區選舉制度，社會恢復安全穩定，香港現在又處於一個經濟發展的新起點。《十四五規劃綱要》、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》、《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》、國內大循環和國內國際雙循環的經濟發展格局，以及「一帶一路」倡議等都為香港企業和專業服務提供者帶來無限機遇，更令香港享有「近水樓台先得月」的優勢。

她指，將從5方面發展，包括支持港交所在香港設立特殊目的收購公司的上市制度；進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展；通過考慮稅務寬減進一步吸引家族辦公室落戶香港；支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作，並評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性，提升香港作為區內綠色和可持續金融樞紐；以及推動跨境金融科技，與內地積極研究建立一個一站式沙盒聯網。

她續指，會提升國際航運中心地位，包括建設「智慧港口」及加快推動大灣區物流信息的互聯互通，完善多式聯運；並發展高增值物流，鼓勵物流業界進一步應用科技，提高生產力。另外，政府會引入稅務優惠，吸引航運業界人士在香港設立業務。

跨境陸路交通方面，她表示粵港兩地政府正全力推進「大橋港車北上不設配額計劃」，待疫情受控和免檢疫「通關」逐步實施後，可讓合資格香港私家車經大橋往來香港與廣東省而無須事先取得常規配額。

她表示，會議展覽業政府正透過總額超過10億元的「會議展覽業資助計劃」，為會展業注入動力，以提升國際貿易中心地位。詳情即看：【下一頁】

林鄭月娥另提到，繼續建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心及國際創新科技中心。

【11：40】

林鄭月娥宣布重組政府架構，包括設立文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局、擴大創新及科技局為創新科技及工業局以及重組民政事務局為青年及地區事務局。詳情即看：【下一頁】

她強調，上述意見純屬拋磚引玉，故希望新一屆立法會組成後，可就決策局重組事宜馬上展開討論。她和司局長亦會在未來數月與持份者交流意見，並制訂詳細方案。

她亦提到，會強化管治團隊，強調需要有一支愛國愛港、忠誠、專業、高效、善於作為、勇於擔當、勤政為民的管治團隊。她又表示，自己先後以局長、司長和今天行政長官的身分服務三屆特區政府，對這個「熱廚房」吸引人才的困難有親身體會，她期盼在完善選舉制度後，更多有抱負、有能力、有擔當的愛國愛港人士願意加入管治團隊，接受挑戰，為香港、為國家作出貢獻。

【11：38】

林鄭月娥表示，目前在北部都會區內的多個已規劃或規劃中的發展項目，預計可提供約35萬個住宅單位；北部都會區可額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，估計可提供的住宅單位為約165 000至186 000個。連同元朗區和北區現有的39萬個住宅單位，整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個，一共可容納約250萬人居住；而都會區內的職位數目亦將由現在的11.6萬個，大幅增加至約65萬個，包括15萬個為創科產業的相關職位。

【11：35】

林鄭月娥早於2018年施政報告提及基建先行概念，指概念獲得廣泛認同。她提及《發展策略》中提出的鐵路項目包括連接洪水橋╱厦村至深圳前海的港深西部鐵路、把正在規劃的北環線向北伸延，經落馬洲河套地區的港深創新及科技園接入深圳的新皇崗口岸；探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站，以釋放羅湖╱文錦渡及上水北一帶的發展潛力；將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺及探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展。

她續指，將增加創科用地；又提到洪水橋╱厦村為新界北現代服務業中心，並在與前海隔灣呼應的流浮山建設具規模、地標性的創科設施，為北部都會區提供大量就業機會。

【11：32】

林鄭月娥首度提出「雙城三圈」概念，港深兩地緊密互動，由西至東建設了七個陸路口岸和相連的交通基建，使兩地有條件跨越后海灣、大鵬灣和深圳河而相互連接，形成「雙城三圈」的空間格局。

她表示，「雙城」是香港和深圳；「三圈」即由西至東分別為深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣╱印洲塘生態康樂旅遊圈。「雙城三圈」覆蓋了深港口岸經濟帶和深圳發展最成熟的都市核心區，以及香港境內城市建設資源正在高速匯集並仍擁有龐大發展潛力的北部都會區。「雙城三圈」空間概念的確立，有利港深政府可共同促進兩地在經濟、基建、創科、民生和生態環境的緊密合作，發揮強強聯手，產生「一加一大於二」的效益。

【11：28】

林鄭月娥提出，將建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地，並表示能助香港更好融入國家發展大局。詳情即看：【下一頁】

她提到，北部都會區將建設國際創新科技中心，並營造「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的獨特都會景觀。而支撐着香港作為國際金融中心的維港都會區亦會擴大至包括「明日大嶼願景」的交椅洲人工島填海。這兩個位處香港南北的都會區將可提供大量土地，完善香港的空間布局，並駕齊驅，互相輝映，推動香港未來發展。

她續指，政府同步公布《北部都會區發展策略》，將為香港的長遠發展前景謀定新方略，在香港重回「一國兩制」正軌的時刻，別具突破性和前瞻性意義。

【11：25】

林鄭月娥提及行政立法關係，指過去一段時間立法會出現了極端政治生態，「拉布」、「攬炒」等嚴重破壞政府與立法會應良性互動的關係，窒礙有利香港發展經濟、改善民生的立法和撥款工作。自從去年11月那批「為反對而反對」的議員離開議會後，本年度的立法會可說是成果豐碩，將一共通過46條條例草案和審批超過3,200億元撥款，確切履行立法會的憲制職權。加強行政與立法關係。

她續指，為加強行政與立法關係，她今天率先公布特區政府疏理出的40項立法建議，以供社會早日討論，讓立法會可更好擔當反映民意的角色。其中不少建議都採納現任立法會議員過去提出的意見，包括防止兒童被虐的強制舉報、精簡土地發展的法定程序和加強長者及殘疾人士院舍的質素監管等。各司局長亦會加強與議員在議會內及議會外的溝通，務求達致良政善治。

【11：20】

林鄭月娥強調法治是香港的核心價值和賴以成功的基石，需要全社會共同參與，和市民自覺維護法治權威。她提到，為促進香港社會對法治的正確理解及實踐，律政司司長親自督導「願景2030 —— 聚焦法治」的十年計劃，並會設立客觀法治資料數據庫，以助評價法治情況和利便研究和能力建設，最近又編製了一本名為「聚焦法治、賦能起動」的小冊子，以深入淺出手法向中小學生灌輸守法意識。

她亦表示，就解決法庭不足的問題，除了正在進行改裝的設施和重新使用已關閉的荃灣法院大樓外，政府會在新區域法院大樓於2027年底落成啟用前，於灣仔政府大樓內增設一個大型法庭和相關設施，以應付一些涉及大量被告人的案件，有關工程將於明年上半年展開。

另外，她提及已將《香港國安法》加入公務人員的入職培訓，並持續加強現職人員對特區憲制秩序有更好的掌握。

【11：15】

林鄭月娥談到維護國家安全方面，指已積極推展《基本法》第23條的本地立法工作；亦表示檢視或激活現有法例，確保在全面維護國家安全的任務上，執行部門有法可用、執法必嚴、違法必究。

她亦提到，政府會加強防範恐怖活動和對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全事宜，積極加強宣傳、指導、監督和管理的措施。其中，教育局局長已要求學校擬訂並盡快落實維護國家安全教育的計劃。她續指，會通過不同活動和模式，加強國安教育，提高香青年人的守法意識和國安意識。

公民與社會發展科本學年由中四起推行 林鄭月娥提議由她現身說法。詳情即看：【下一頁】

她表示，很高興在保安局局長領導下，6支紀律部隊和兩支輔助部隊都致力加強培育青少年正向思維和守法意識的工作，其中懲教署會推出「並肩同行」計劃和設立「正向實踐坊」，協助在囚青少年。

另外，她指出政府將進一步落實《香港國安法》第六條和經修訂的本地法例對公職人員的宣誓要求，包括剛組成的選舉委員會委員。

她表示，會貫徹落實新選舉制度；亦會加強《憲法》和《基本法》教育，其中提及港台作為公共廣播機構，應當積極參與推廣《憲法》和《基本法》的工作，以履行《香港電台約章》中港台所肩負的公共目的及使命，包括增加巿民對「一國兩制」在香港實施情況的認識和培養巿民對公民及國民身分認同。她指已就此對廣播處長提出明確要求。

【11：10】

林鄭月娥提到，今年是中國共產黨百年華誕，而香港在1997年7月1日順利回歸祖國是中國共產黨百年偉業的一個重要組成部分。她指，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，落實中央對香港特區全面管治權，落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特區社會大局穩定，保持香港長期繁榮穩定。

她續指，過去兩年，香港面對前所未有的政治衝擊，出現了危害國家安全的極大風險；又提到面對反中亂港勢力通過選舉進入特區政治體制、通過教育和媒體迷惑及煽動青少年、通過違法暴力行為損害香港穩定及通過勾結外部勢力危害國家安全，中央果斷應對，為香港解除風險，確保「一國兩制」重回正軌。要「一國兩制」行穩致遠，香港特區須不斷完善「一國兩制」制度體系，正本清源，撥亂反正。

【11：05】

林鄭月娥表示，今日公布任期內最後一份施政報告，她及其團隊今次非常重視這份施政報告，並主持40場諮詢會，接觸近3,500名來自不同界別的市民。她指，國安法及完善選舉制度雙重標準下，香港可以砥礪前行，亦恢復管治秩序，回到一國兩制軌道。

她表示，施政報告聚焦發展，勾結未來；又提到會秉持迎難而上，積極為民做事的精神，倡議政策突破，力求解決社會問題。

她感謝中央政府一直以來對特區的堅定支持，在座各位立法會議員履職盡責，各法定機構專業配合和無數政府諮詢委員會出謀獻策。她亦衷心感激管治團隊和各級公務員的努力，以及巿民的鼓勵，並希望今天公布的《2021年施政報告》能得到立法會和巿民的認同和支持。

【11：00】

林鄭月娥今日公布任期內最後一份施政報告，施政報告今年同樣沿用上一份天藍色作封面。她昨日表示，預計要2小時讀畢，幅度跟以往相近，當中包括附篇，更預告附篇今年特別長。

報告全文於施政報告網頁發放，文本和相關刊物則於行政長官完成發言後在民政事務總署20個諮詢中心派發。介紹施政報告重點的單張在政府各辦公大樓、七間主要公共圖書館和60個公共屋邨商場派發。

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記者：曾卓鋒