【娛圈緋聞】許廷鏗開直播被「踩場」　「PTGF」爆料自稱：搞大我個肚唔認數

▲ 【舊愛爆料？】許廷鏗直播宣布開新公司，「PTGF」爆料：「搞大我個肚唔認數！」

歌手許延鏗（Alfred）昨晚（10月5日）在IG舉行直播宣布接下來的新動向，包括設立自家公司「自許紀錄」等，可是在直播尾聲突然有人現身留言爆料，斥責Alfred「背女友偷食」、「搞大我個肚唔認數」。

該帳號更疑似是曾參演電影《＃PTGF出租女友》的演員曾嘉晴，女方本人於今日（10月6日）凌晨亦就事件發出聲明。

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▲ （instagram截圖）

毀許廷鏗聲譽

許廷鏗於今年3月與舊東家華納結束4年賓主關係，經過半年的「自由身」後，昨晚在instagram舉行直播，宣布三大動向，包括開設自家公司「自許紀錄」、與音樂平台的新合作，以及將於明日（10月7日）推出新作《佛系人生》。

在直播中，Alfred與觀眾逐一講解各個新動向的內容，就在直播的尾聲，突然有位帳號「angeltkc」的網友現身留言，對Alfred作出各種指控，包括聲稱許廷鏗背女友偷食、搞大女方肚不認數等。

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該名網友「angeltkc」更自稱自己也是明星，並留言：「我都係明星，唔係白撞，有晒證據！仲好意思做全民做（造）星導師？又背著女友偷情，又攪大我個肚唔認數，人前人後兩個樣，依家敢做唔敢認？」又自言待Alfred公開二人戀情，大家就知道她所說的一切都是事實。

未知Alfred在直播期間有否看到該名網友留言，但直播在她出現不久後便結束。事後有傳媒就此事向Alfred查詢，他直言不認識對方：「已試過幾次咁騷擾我，太無謂喇呢啲嘢。」

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▲ （instagram圖片）

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被假冒帳戶

據知帳號「angeltkc」是電影《＃PTGF出租女友》演員之一的曾嘉晴個人帳號。

不過她已先後向傳媒以及在凌晨時份於個人社交帳戶發出聲明，表示近日多次受到不知名人士在社交媒體，以假冒她的帳戶向其本人作出滋擾，就此事她已於前日（4日）向警方報案。

她重申自己只得 @angeltkc 以及 @angeltkc.photo 兩個instagram帳號用作工作及私人生活用途，其餘以曾嘉晴英文名及相片開設帳戶的冒充者，其發文全都是惡意抹黑她本人的虛假訊息。

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