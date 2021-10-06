【交通意外】窩打老道旅遊巴追尾撼的士　的士司機及乘客輕傷送院

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今日（6日），九龍塘發生交通意外，兩車相撞，涉及一輛旅遊巴及一輛的士，的士司機及乘客受傷送院。

清晨6時許，64歲姓關男子駕駛一輛的士，沿窩打老道往沙田方向行駛，至近約道開外，被一輛旅遊巴追尾猛撼，的士車尾損毀嚴重，28歲姓梁旅遊巴男司機懷疑收掣不及致意外發生。

由於車尾嚴重損毀，64歲的士司機及一名40歲姓蔡的男乘客一度被困於車內，救援人員趕至現場，為的士上的兩名傷者固定傷勢，然後將他們救出，兩人報稱頸部扭傷，由救護車送伊利沙伯醫院治理，28歲旅巴司機則無恙。

窩打老道往沙田方向行車線一度全封及往尖沙咀方向快線封閉，運輸署指較早前因交通意外而封閉的窩打老道往沙田方向近禧福道的部份行車線現已解封。

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記者：李榮忠