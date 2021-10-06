【施政報告2021】政府未來10年覓350公頃土地可建33萬公屋　將增加過渡性房屋至2萬個

▲ 政府未來10年覓350公頃土地可建33萬公屋。（陳國峰攝）

行政長官林鄭月娥今日（6日）公布任期內最後一份施政報告，土地房屋是重中之重，焦點是政府多管齊下，釋放整個新界北部大量土地，東鐵也會加設白石角站，直通科學園。TOPick會緊貼《施政報告》，不斷更新重點政策及措施。

在房屋政策方面，林鄭月娥說，讓市民安居，是政府的房屋政策首要目標，政府在未來10年，即2022/23至2031/32年度，已覓得約350公頃土地，可興建約33萬個公營房屋單位，比去年公布的數字略高，足以滿足該十年期預計的30.1萬個公營房屋單位的需求。運房局會於今年底發表的《長遠房屋策略》2021年周年進度報告中交代詳情。林鄭月娥表示，她已督促運房局局長要竭力壓縮房委會的建屋程序，爭取盡快建成更多單位。

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另外，過渡性房屋方面，林鄭月娥說，運房局已覓得足夠土地提供原先承諾目標的1萬5千個單位，近日再獲得私人土地擁有人表示有意參加計劃，港府建議再額外提供5千個單位，令整體供應在未來幾年可增至2萬個，並將相關資助計劃的資助額增至116億元。此外，在現金津貼試行計劃下，截至8月底，當局已向約3萬個合資格的一般公屋申請住戶派發津貼，佔已接獲的合資格申請約五成。若獲立法會通過，「劏房」租務管制條例會於明年1月生效，為「劏房」租客提供合理及有效保障。

至於私營房屋，林鄭月娥指出，包括鐵路物業發展，政府爭取未來10年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建約10萬個單位的用地，數字並未計及市區重建局項目和其他私人土地發展項目，政府有信心私營房屋土地供可維持穩定。

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重建公共屋邨方面，基於公屋資源須公平分配的考慮，林鄭月娥表示港府不能輕言重推「租者置其屋」，也難以大量重建舊屋邨。房委會一直按既有政策及實際情況，檢視並考慮是否重建個別舊屋邨。林鄭月娥指出，有見西環邨及馬頭圍邨有合適的遷置資源，以及原址重建有潛力供應更多單位，將邀請房委會研究在合適條件下重建這兩個樓齡約60年的舊屋邨，並在發展局的配合下爭取把周邊土地納入重建地盤，讓這兩幅難得的巿區用地可多建公營房屋單位，滿足市民訴求。其中大坑西邨重建計劃，重建後的大坑西邨項目可提供超過3,300個單位，當中包括1,300個供重置現有租戶的單位，以及2,000個由市建局發展的「港人首次置業」單位。

市區更新方面，林鄭月娥指會邀請市建局在荃灣和深水埗舊區開展地區規劃研究，以確定更新這兩個舊區的方案，亦會研究降低《土地（為重新發展而強制售賣）條例》下的強拍門檻，以加快舊樓重建，她指出，在過程中，發展局會充分考慮小業主利益、樓宇狀況等因素，並聽取持份者意見。

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記者：黃悅晴