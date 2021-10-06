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【魷魚遊戲】有錢仔辦擲骰比賽贏家可獲$500　同學：有錢真係可以為所欲為

教育 10:41 2021/10/06

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

有錢仔學《魷魚遊戲》派錢，同學慨嘆「有錢可以為所欲為」。

近日在Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》大熱全球，劇中角色大多因欠下巨債，參加一場由富人舉辦的生存遊戲贏取巨額獎金。有本港男校學生近日在社交網站投稿稱，有一名有錢同學看過劇集後，竟拿出一疊500元跟同學玩遊戲，同學贏遊戲就派錢，輸就被他打一巴掌，吸引大批同學參與，一個午膳時間就派了1500元。

《魷魚遊戲》第一集中，孔劉飾演的特務，在地鐵站與男主角李政宰玩「拍畫片」遊戲，孔劉贏就打男主角一巴掌，而男主角就可獲10萬韓元。

有本港九龍區男校學生近日在IG「schools.secrets」投稿稱，有一名有錢同學看過劇集後，竟模仿孔劉「用錢撻人」。同學在午膳時間拿出一疊500元和一粒骰仔，並說只要有同學連續擲到2次同樣的數字，就可獲得500元。

擲唔到唔使俾錢佢，但要送塊面俾佢。

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樓主沒想到，竟然有10多名同學參加遊戲，排隊人潮更排到課室外面，結果一個午膳時間，該有錢同學就派了1500元。老師上課見到數名同學臉頰紅腫，問他們原因，他們只敢說天氣太熱而曬傷。樓主對於同學參與遊戲感到不解，更慨嘆「原來有錢真係可以為所欲為」，

你哋有無尊嚴？為咗500蚊送塊面就俾人咁樣，俾阿爸阿媽知道咗一定好傷心。

帖文引起網民熱論，有人笑問下次是何時，他也想參加，有人亦認為這遊戲沒問題，「你情我願」，點擊睇更多網民留言：

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 責任編輯：王明芳

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