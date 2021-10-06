【開心速遞】三姨水著出海騷纖腰美腿　蘇韻姿泳照派福利分享修身心得【多圖】

▲ 「三姨」蘇韻姿派福利。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「三姨」蘇韻姿（Andrea）於個人社交平台上載泳裝照，將Fit爆身材表露無遺。蘇韻姿接受TOPick訪問分享飲食及運動習慣，並透露Keep Fit心得。

【開心速遞】張明偉慶祝32歲生日 《愛回家》前同事暖心陪「佐治」慶生

最新影片推介：Anson Lo專訪

Andrea於社交平台分享出海照片，一身水著打扮的她大晒Fit爆身材。

她寫道：

望住個海只會越笑越瘋狂😆🤣

當自己的太陽，

自己的陽光☀️

#sunnyautumn #positivevibes #mellowyellow #正能量

《開心速遞》加國長大蘇韻姿練好廣東話演「熊心如」 蘇韻姿感謝媽媽支持追夢：以成就報答家人【有片】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

均衡飲食+適量運動

Andrea表示不太肯定自己現時的磅數：「估計是約48kg，身高為164cm，平時都是均衡飲食及適量運動。」

她沒有刻意很努力去操練：「疫情期間不能外出做運動，雖然可以戴口罩去做Gym，但我不太喜歡戴口罩做運動，一般會選擇在客廳內舒服地做運動。現時主要是跟隨網上影片去做Yoga和Pilates等運動，比較喜歡Full Body以自己的體重來做運動，多於到Gym Room做機。」

談到飲食習慣，她表示：「確保菜、肉和澱粉質的份量是均衡的，如果我有一晚有一個很Heavy的Dinner，或是明知道會外出跟別人吃飯，我可能會平衡一點，白天只進食沙律等輕便食物。每當鄰近節日都會有更多飯局，便會增加在家中的運動量，對我來說一切也是平衡。」

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

蘇韻姿怕悶

Andrea直言：「Keep Fit最困難的是延續，因為我也是飄忽的。」所以她提議：「找一些自己喜歡的運動，若然你不喜歡做Gym卻強硬逼自己去做，那便做不到的。」

Andrea表示自己喜歡較多變化：「做Gym經常會做同一組動作，且會做數組，對我來說這種模式未必能長期實行。我容易覺得悶，選擇Yoga和Pilates是因為每小時內也會有很多不同的姿勢，每個姿勢也是做不同的肌肉，這是很適合我的。」

所以怕悶的她很少做Cardio：「不能看着同一點，可能需要外出跑步，這會有更多視覺上的刺激。跳舞也會用身體的力量且同時能練氣，最主要去試更多不同的運動，並找合適自己的，不然強逼自己卻沒法維持長遠也沒用。最重要是自己喜歡及令自己開心，這結果會是最佳的。」

記者：梁樂欣

最新影片推介：亞博大廚教煮頭抽香煎大紅花蝦 3大秘訣做出惹味家常菜