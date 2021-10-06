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【食不安心】灣仔麵店食通菜食到原條菜蟲　食客：粗過手指非常肥美

食用安全 11:25 2021/10/06

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有網民去灣仔一間麵店吃通菜時，驚見原條菜蟲上碟。

吃菜時，若吃到手指般粗的菜蟲，真的很嚇人。近日有網民發文表示，在灣仔一間麵店點了一碟腐乳通菜，驚見「附送」一條肥美菜蟲，原條上碟，而且比手指粗。帖文一出，隨即引來熱議，不少網民均表示訝異，有人更認為麵店沒有洗菜。

該網民周日（3日）光顧灣仔一間雲吞麵店後，在facebook群組「中伏飲食報料區」發文分享「中伏」經歷。當日他點了一碟$10的腐乳通菜，通菜上面有一條綠色的菜蟲。他表示：

非常肥美整條上，用無農藥嘅菜放心食。

他續指，菜蟲「粗過手指，長過一隻手指」，「好肥美好健康， 而且好翠綠色」，不過「見到完整一條，嗰刻個心定好多」。

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帖文引起關注。不少網民也認為，店員煮菜前根本沒認真洗菜，「無乜點洗過」。另有人認為，這麼大條蟲，沒理由看不見。不過亦有人表示，廚師「手勢啱啱好」，不然就會令菜蟲爆開。

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清洗蔬菜的方法

浸會大學香港有機資源中心一項檢測發現，7成蔬菜被驗出殘留不同的除害劑（屬於農藥），長期攝入除害劑，可致急性中毒，損害身體各器官；部分除害劑被人體吸入，可導致呼吸困難。有專家指出，菜心最容易惹蟲，故需要放較多農藥。到底清洗不同蔬菜，怎樣洗才最乾淨？要用鹽水還是用清水？

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責任編輯：羅嘉欣

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